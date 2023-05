Cuca assume como novo técnico do Corinthians após saída de Fernando Lázaro

O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira, 20, a saída de Fernando Lázaro e a contratação de Cuca para substituir o técnico. A movimentação acontece um dia após a derrota em casa para o Argentinos Juniors em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Segundo comunicado do clube, Lázaro volta à função de auxiliar na comissão fixa. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despedem e não fazem mais parte da comissão técnica.

Uma hora após o anúncio da saída, o Corinthians anunciou via Twitter que Cuca é o novo técnico do time. A expectativa é que o novo treinador reverta o resultado na Copa do Brasil e busque a classificação para as oitavas na Libertadores.

Cuca é o novo treinador do Timão! pic.twitter.com/U82vgCQeD3 — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023

"Um clube de futebol jamais deve ter compromisso com o erro, mas enquanto os clubes decidirem sempre no curto prazo, nenhum projeto longevo se estabelecerá", analisa Vinicius Lordello, especialista em gestão de reputação e crises no esporte e colunista da EXAME. "A falta de cuidado com o dinheiro dos clubes parece ser uma pedra fundamental na ainda capenga gestão do futebol brasileiro."

Quem é Fernando Lázaro?

Aos 41 anos, Lázaro tem uma relação antiga com o clube. Filho do ídolo Zé Maria, que jogou nas décadas de 1970 e 1980, Lázaro chegou ao clube em 1999, trabalhando no setor de informática, e já foi técnico interino do Corinthians em outros momentos.

Lázaro foi anunciado como técnico do Corinthians para a temporada 2023 após o português Vítor Pereira deixar o clube. Essa foi a primeira experiência dele como treinador. Foram 24 partidas, 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O time foi eliminado nas quartas de finais do Paulistão e perdeu do Remo no primeiro jogo da Copa do Brasil.

Comunicado do Corinthians sobre a demissão de Fernando Lázaro

"Nesta quinta-feira, 20, o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despedem e não fazem mais parte da comissão técnica. O Corinthians agradece aos profissionais por toda contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência das carreiras."