Goiás x Corinthians hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Goiás e Corinthians se enfrentam neste domingo, 23, às 16h, no estádio Ramon Sanchéz-Pizjuan, em Goiás. A partida é válida pelas segunda rodada do Brasileirão.

Após vencer na estreia o Cruzeiro, o Corinthians quer vencer a segunda consecutiva mirando a liderança da competição. A equipe vem de derrota na segunda rodada da Libertadores e busca se reabilitar diante do Goiás.

Para o confronto, a equipe ainda não conta com Renato Augusto, que saiu lesionado no primeiro jogo da Libertadores. O técnico Fernando Lázaro deve ir a campo com a sua dupla Roger Guedes e Yuri Alberto, principais atacantes do time.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Goiás x Corinthians hoje

O jogo deste domingo às 19h entre Goiás e Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Corinthians online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?