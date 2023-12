VÍDEO: os planos do Corinthians para 2024, segundo Augusto de Melo

O presidente eleito do Corinthians, Augusto de Melo, apresentou os planos para o Corinthians em 2024. Em exclusiva para a EXAME na última terça-feira, 5, ele falou sobre a ampliação da Neo Química Arena, os reforços que deverão pintar e sobre as negociações de divida do clube.

Augusto Melo venceu André Luiz Oliveira, popularmente conhecido como "André Negão", nas eleições há duas semanas atrás. Ele representava a chapa "Corinthians Mais Forte", que reunia as figuras da oposição política do clube.

Eleito com 2771 votos, Augusto Melo já havia sido candidato em 2020, mas na ocasião perdeu então para Duílio Monteiro, atual mandatário do Timão.

Quando questionado sobre reformulação do elenco para o ano que vem, Augusto de Melo disse que o Corinthians terá novamente jogadores aguerridos: "Deixei bem claro que eu não não vou abrir mão de ter um grande time, porque eu também sou torcedor e corintiano. Eu analiso muito futebol e sei que dentro do Corinthians tem bastante jogadores com nossas características, como Romeiro e Wesley, jogadores aguerridos que vão pra cima. Essa é a identidade do Corinthians e são características que a gente quer retomar nessa reformulação", destacou.

O corintiano nos próximos anos, pode esperar uma gestão honesta e totalmente transparente. Todo corintiano saberá o que vai acontecer na nossas decisões e ele pode esperar um grande time para ganhar tudo! Eu sou torcedor e sei o que tá se passando. O futebol não se faz só com dinheiro, se faz comprometimento e isso é o que nós vamos ter no Corinthians, completou.

Veja a entrevista completa com Augusto de Melo