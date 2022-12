Escalação do Brasil: veja os jogadores que começam a partida contra a Croácia

A Seleção Brasileira e a Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, 9, ao 12h, no estádio Cidade Educação, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Após perder para Camarões com o time reserva, o técnico Tite retornou com os titulares no confronto diante da Coreia do Sul e venceu a partida por 4 a 1. A seleçao irá contar novamente com o trio de ataque formado por Vini Jr, Richarlison e Raphinha, juntamente com o Neymar pelo meio.

Alex Sandro, que ainda não se recuperou de lesão, será desfalque para a partida. Danilo deve entrar novamente improvisado na lateral esquerda, assim como no último jogo. O zagueiro Militão, que também atuou improvisado contra a Coreia, estará novamente em campo.

Neymar vai jogar contra a Croácia?

Sim, o camisa 10 se recuperou e já voltou contra a Coreia do Sul. Ele entrará como titular.

Alex Sandro vai jogar contra a Croácia?

Alex Sandro, que se lesionou no jogo contra a Suíça, ainda se recupera e desfalca a seleção para o confronto.

Escalação do Brasil contra Croácia

Provável escalação do Brasil: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasil

A partida entre Brasil x Croácia começa ao 12h e será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV.

Onde assistir online e de graça Brasil x Croácia

A partida entre Brasil e Croácia será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo do Brasil

O jogo entre Brasil x Croácia pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

