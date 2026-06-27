Croácia x Gana: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Croácia e Gana, apontando favoritismo da seleção croata no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo L.

Em termos gerais, a Croácia aparece com 71,2% de chance de vitória contra 10,8% de Gana, enquanto o empate tem 18,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória croata por 2 a 0, com 13,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória croata por 1 a 0 com 12,0%, vitória croata por 3 a 0 com 9,7%, vitória croata por 1 a 1 com 8,5% e vitória croata por 2 a 1 com 8,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.