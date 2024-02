Corinthians e Ferroviária avançam para semi da Supercopa do Brasil

Os semifinalistas da Supercopa do Brasil de futebol feminino foram definidos neste domingo (11) após Corinthians e Ferroviária garantirem a classificação em suas respectivas partidas de quartas de final. Assim, as Guerreiras Grenás medirão forças com as Brabas do Timão, enquanto o Cruzeiro pegará o Avaí.

O Corinthians garantiu sua vaga ao derrotar o Internacional por 4 a 2 em pleno estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. A vitória das Brabas do Timão foi construída com gols de Jaque Ribeiro, Jheniffer, Millene e Gabi Portilho, enquanto Priscila marcou duas vezes pelas Gurias Coloradas.

FIIIIIIIIM DE JOGO EM PORTO ALEGREEE! O SPORT CLUB CORINTHIANS ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL DA SUPERCOPA FEMININA 2024!! pic.twitter.com/KUNeQZydd4 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 11, 2024

Já a Ferroviária teve que superar o Flamengo por 6 a 5 nas disputas de pênaltis para permanecer viva na competição. O jogo disputado no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (Rio de Janeiro) foi para as penalidades máximas após um empate sem gols nos 90 minutos.

𝘖 𝘙𝘐𝘖 𝘋𝘌 𝘑𝘈𝘕𝘌𝘐𝘙𝘖 𝘊𝘖𝘕𝘛𝘐𝘕𝘜𝘈 𝘓𝘐𝘕𝘋𝘖...🎶🚂🇱🇻 Foi com emoção, mas as Guerreiras Grenás conseguiram a classificação à semifinal da Supercopa Feminina! A Ferroviária venceu o Flamengo, nos pênaltis, por 6 a 5, após empatarem sem gols no tempo normal. pic.twitter.com/LJwAZRz15l — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) February 11, 2024

Já o Cruzeiro se garantiu nas semifinais após superar o Real Brasília por 1 a 0 no último sábado (10), enquanto o Avaí avançou ao superar o Fluminense por 3 a 1 na sexta (9). A previsão é de que as semifinais tenham início na próxima quarta-feira (14), mas ainda falta a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).