Mundial de Clubes 2025: quais times estão classificados para as oitavas de final?

A Copa do Mundo de Clubes encerra neste domingo, 22, a sua segunda rodada. Até o momento, apenas três clubes garantiram vaga antecipada nas oitavas de final.

Na sexta-feira, 20, o Flamengo confirmou a classificação ao vencer o Chelsea por 3 a 1 e contar com a vitória do Espérance sobre o Los Angeles FC por 1 a 0. Com os resultados, o time carioca também assegurou a primeira colocação do grupo.

Outro já classificado é o Bayern de Munique, que superou o Boca Juniors por 2 a 1 em jogo disputado. A Juventus também avançou com antecedência após goleada por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca.

Já os outros brasileiros ainda precisam pontuar na terceira rodada para avançar. O Palmeiras enfrenta o Inter Miami, o Botafogo joga contra o Atlético de Madrid e o Fluminense terá o Mamelodi Sundowns pela frente.

Times classificados para as oitavas de final do Mundial de Clubes

Flamengo

Bayern de Munique

Veja a classificação dos times brasileiros no

GRUPO A

Classificação Clube Pontos Jogos 1º Palmeiras 4 2 2º Inter Miami 4 2 3º Porto 1 2 4º Al Ahly 1 2

GRUPO B

Classificação Clube Pontos Jogos 1º Botafogo 6 2 2º Paris Saint-Germain 3 2 3º Atlético de Madrid 3 2 4º Seattle Sounders 0 2

GRUPO D

Classificação Clube Pontos Jogos 1º Flamengo 6 2 2º Chelsea 3 2 3º Espérance 3 2 4º Los Angeles FC 0 2

GRUPO F