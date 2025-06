Mundial de Clubes 2025: veja agenda de jogos de hoje (23) e tabela de classificação dos times Palmeiras e Botafogo jogam para garantir a vaga nas oitavas de final

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 19: Maurício and José Manuel López of SE Palmeiras celebrate after the team's first goal by an own goal of Wessam Abou Ali of Al Ahly SC (not pictured) during the FIFA Club World Cup 2025 group A match between SE Palmeiras and Al Ahly SC at MetLife Stadium on June 19, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images) (Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images)