Mundial de Clubes 2025: veja agenda de jogos de hoje (22) e tabela de classificação dos times

Os últimos jogos da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes acontecem neste domingo, 22, com gigantes europeus em campo.

Após empate na primeira rodada, o Real Madrid encara o Pachuca para chegar na última rodada com situação mais tranquila. Do mesmo grupo, o Al-Hilal tem duelo decisivo com o RB Salzburg para se manter vivo na competição.

No grupo G, os gigantes Manchester City e Juventus podem garantir a classificação antecipada para as oitavas caso vençam seus jogos.

Veja os próximos jogos decisivos da Copa do Mundo de Clubes

Domingo

Grupo G

Juventus x Wydad Casablanca — 22/06, 13h

Manchester City x Al Ain — 22/06, 22h

Grupo H

Real Madrid x Pachuca — 22/06, 16h

RB Salzburg x Al-Hilal — 22/06, 19h

Segunda

Grupo A

Inter Miami x Palmeiras — 23/06, 22h

Porto x Al Ahly — 23/06, 22h

Grupo B

Seattle Sounders x PSG — 23/06, 16h

Atlético de Madrid x Botafogo — 23/06, 16h

Terça

Grupo C

Los Angeles FC x Flamengo — 24/06, 22h

Esperance x Chelsea — 24/06, 22h

Grupo D

Benfica x Bayern de Munique — 24/06, 16h

Auckland City x Boca Juniors — 24/06, 16h

Veja a classificação dos times brasileiros

Claro! Aqui estão as informações organizadas em tabelas para melhor visualização:

🏆 GRUPO A

Classificação Clube Pontos Jogos 1º Palmeiras 4 2 2º Inter Miami 4 2 3º Porto 1 2 4º Al Ahly 1 2

GRUPO B

Classificação Clube Pontos Jogos 1º Botafogo 6 2 2º Paris Saint-Germain 3 2 3º Atlético de Madrid 3 2 4º Seattle Sounders 0 2

GRUPO D

Classificação Clube Pontos Jogos 1º Flamengo 6 2 2º Chelsea 3 2 3º Espérance 3 2 4º Los Angeles FC 0 2

GRUPO F