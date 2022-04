Bayern de Munique conquista décimo título seguido do campeonato alemão

O Bayern de Munique fez história neste sábado (10), pois conquistou o seu décimo título do campeonato alemão seguido após derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1. O que dá mais brilho à conquista é que ela foi alcançada de forma antecipada, com três rodadas de antecedência.

Com o decacampeonato consecutivo a equipe da Baviera chegou ao total de 32 títulos nacionais, ampliando ainda mais sua vantagem sobre o segundo maior campeão alemão, o Nuremberg, com nove taças.

Jogando em casa o Bayern não demorou a abrir o placar. Aos 14 minutos Kimmich cobrou escanteio, Goretzka desviou e Gnabry não perdoou. O artilheiro Lewandowski ampliou para 2 a 0 aos 33 minutos.

Barcelona recebe o maior público da história do futebol feminino

Aos 6 do segundo tempo o Borussia ainda ensaiou uma reação com gol em cobrança de pênalti de Emre Can. Porém, Musiala marcou o terceiro já aos 37 para confirmar a vitória e o título da equipe de Munique.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.