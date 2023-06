Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 14; onde assistir ao vivo e horários

A Nations League e o Brasileirão Série D são os destaques desta quarta-feira, 14, de futebol.

Os olhos dessa semana estão atentos à Nations League. Nesta quarta, Holanda enfrenta a Croácia em um jogo difícil, em uma partida que acontece no Stadion Feijenoord, em Roterdã, nos Países Baixos. A partida é válida pela semi-final, e ambas as equipes brigam pela vaga na final do campeonato, que será disputada com o vencedor entre Espanha e Itália.

Também nesta quarta-feira, o Uruguai disputa a partida do Amistono Internacional com a Nicarágua. O jogo contará com a estreia do jogador uruguaio Marcelo Bielsa. Suárez, Cavani e Arrascaeta estarão de fora da partida. A Nicarágua chega com sede de vitórias, já na fase final de preparação para a Copa Ouro.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Nations League

15h45 - Holanda x Croácia - SporTV, ESPN e Star+

Brasileirão Série D

15h30 - Iporá x Brasiliense - BandSports

20h - Santa Cruz x Globo - BandSports

Amistoso Internacional

20h - Uruguai x Nicarágua - SporTV

Campeonato Paulista feminino

17h - RB Bragantino x Pinda SC SP - Paulistão Play

USL Championship

20h - Harford Athletic x Detroid City FC - Star+

20h - Lexington Sporting Club x Chattanooga Wolves - Star+

23h - San Diego x San Antonio - Star+

USL League One

22h - El Paso x Las Vegas Lights - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo Holanda x Croácia ; veja horário

O jogo Holanda x Croácia terá transmissão ao vivo no SporTV, ESPN e Star+, a partir das 15h45.

Que horas é o jogo Uruguai x Nicarágua ?

O jogo Uruguai x Nicarágua terá transmissão ao vivo na SporTV, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira, 14.



SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 14.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 14.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 14.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

SporTV

20h - Uruguai x Nicarágua - Amistoso Internacional

BandSports

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+