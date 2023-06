Real Madrid anuncia Jude Bellingham por 6 temporadas

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira, 14, a contratação Jude Bellingham por seis temporadas, até até junho de 2029. O meio-campista, de 19 anos, era titular do Borussia Dortmund pelas últimas três temporadas.

Veja a nota oficial do time: "O Real Madrid CF e o Borussia Dortmund acordaram a passagem do jogador Jude Bellingham, que ficará vinculado ao nosso clube nas próximas seis temporadas. No próximo dia 15 de junho, quinta-feira, às 12h na Ciudad Real Madrid, haverá a apresentação oficial de Jude Bellingham como novo jogador do Real Madrid".

No Twitter, o Real Madrid comemorou a contratação com um trecho da canção "Hey Jude", dos Beatles.

🎶 Take a sad song and make it better. 🎶 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

Qual o valor da transferência de Jude Bellinghan?

De acordo com as informações do Globo Esporte, a transferência do jogador ao Real Madrid custou 103 milhões de euros (R$ 543 milhões). O clube também pode pagar bônus, que chegaria a 30% do valor oficial da transferência.

O jogador Vini Jr. também já deu as boas-vindas ao novo colega de time.