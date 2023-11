Com três de Echeverri, Brasil perde para Argentina e está eliminada da Copa do Mundo Sub-17

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Sub-17. A seleção perdeu para a Argentina por 3 a 0 e não avança para as semifinais da competição. Com três gols de Echeverri, a equipe comandada por João Camargo encontrou dificuldades durante todo o jogo.

A partida no início começou equilibrada. A seleção brasileira buscou mais o gol adversário, enquanto os argentinos fizeram uma boa pressão nos contra-ataques.

O primeiro gol da Argentina saiu aos 27 minutos. Echeverri arranca pelo meio, passa pela marcação e tenta o chute da entrada da área. Vitor Reis tenta travar a bola, que sobe e encobre o goleiro Phillipe Gabriel, estufando as redes.

O segundo gol saiu no segundo tempo novamente nos pés de Echeverri. Acuña chega pela direita, com espaço, e toca no meio para o atacante passar entre dois marcadores e tocar cruzado.

Inspirado, Echeverri marca mais uma vez! O camisa 10 é lançado por Ruberto, sai nas costas da zaga, dribla o goleiro Phillipe Gabriel e toca para o gol vazio.

Com o resultado, a Argentina agora enfrenta a Alemanha na semifinal, que eliminou a seleção espanhola em jogo ocorrido também nesta sexta-feira.

Neste sábado, a França encara o Uzbequistão, enquanto o Mali enfrenta o Marrocos. O vencedor dos dois confrontos se enfrentam na outra semifinal na próxima terça-feira, 28.

Veja chaveamento da semifinal

Terça-feira - 28/11