Brasileirão Série B: na última rodada, seis times têm chances para Série A; veja projeções

A Série B do Brasileirão chega ao fim neste sábado, 25, com uma forte disputa entre os times para posições de liderança na tabela. As partidas da 38ª rodada ocorrerão no mesmo horário, às 17h.

Nesta fase, seis times lutam por duas vagas que garantem a entrada na Série A: Juventude, Vila Nova, Atlético-GO, Novorizontino, Mirassol e Sport. Por outro lado, o Vitória, campeão da segunda divisão, e Criciúma já estão classificados.

No entanto, há clubes que se esforçam para evitar o rebaixamento e a disputa por duas vagas para fugir dessa zona está bastante intensa. Times como Chapecoense, Ponte Preta, Tombense e Sampaio Corrêa correm grande risco de cair para a Série C.

O ABC e o Londrina já estão rebaixados para a terceira divisão.

O que esperar para a final do Brasileirão Série B?

Em entrevista à EXAME, Raphael Prates, comentarista da ESPN, ressaltou que a mobilização é intensa entre os times na final da série B do Brasileirão, tanto para o acesso quanto para evitar o rebaixamento. "A rodada final reserva muitas emoções, pois será mais um daqueles dias históricos para o campeonato brasileiro e, principalmente, aos clubes que buscam sair do sufoco ou jogar na primeira divisão na próxima temporada. O favoritismo está quem com quem se encontra na liderança da classificação, como o Juventude e Vila Nova", destacou.

Em relação aos times que estão perto da zona de rebaixamento, o cenário é bastante complicado, segundo Prates.

"Ponte Preta e Sampaio Corrêa estão nessa situação. Mas também seria pior para o Tombense e a Chapecoense. O ABC, por exemplo. já está rebaixado. Nesse momento, o favoritismo é para quem tem alguma vantagem na tabela, depende apenas dos seus resultados ou dos tropeço dos outros clubes. Eu vejo maiores probabilidades de acesso para o Vila Nova e o Juventude, apesar do afastamento do Nenê", completou.

Quais times têm maiores chances de classificação?

De acordo com informações do Departamento de Matemática da UFMG, especializado em análise de probabilidades no futebol, o Juventude é a equipe com maior probabilidade de acesso à Série A, alcançando 56,2%, enquanto a Chapecoense é apontada como o time com maior chance de ser rebaixado, apresentando uma probabilidade de 77,5%.

Probabilidade de entrar para Série A

Juventude – 56,2%

Vila Nova – 44,9%

Novorizontino – 32%

Atlético-GO – 29,8%

Sport – 20,1%

Mirassol – 17%

(Vitória e Criciúma já estão com acesso garantido)

Probabilidade de rebaixamento

Chapecoense – 77,5%

Tombense – 71,1%

Ponte Preta – 29,2%

Sampaio Corrêa – 22,1%

(ABC e Londrina já foram rebaixados para a Série C)

Onde assistir ao vivo aos jogos do Brasileirão Série B

17h - ABC x Vila Nova - Premiere

17h - Atlético GO x Guarani - Premiere

17h - Avaí x Ituano - Premiere

17h - Botafogo-SP x Londrina - Premiere

17h - Ceará x Juventude - Premiere

17h - Chapecoense x Vitória - Premiere

17h - Novorizontino x Criciúma - Premiere

17h - Ponte Preta x CRB - Premiere

17h - Sport x Sampaio Corrêa - Premiere

17h - Tombense x Mirassol - Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?