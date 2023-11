Com gol de Arrascaeta, Flamengo vence RB Bragantino e assume a terceira colocação do Brasileirão

O Flamengo venceu o RB Bragantino por 1 a 0, nesta quinta-feira, 23, em jogo válido pela 30ª rodada o Brasileirão Série A. A equipe comandada pelo técnico Tite, controlou as ações no segundo tempo e conseguiu a vitória no final.

Em confronto da parte de cima da tabela, Flamengo e Bragantino fizeram um confronto bem equilibrado. A equipe paulista teve as melhores chances na primeira etapa, porém não conseguiu marcar.

Como foi o jogo?

O jogo no primeiro tempo foi bastante aberto. O time de Bragança agrediu mais a meta adversária, enquanto o Flamengo deu boas estocadas nos pés de Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson.

A melhor chance do primeiro tempo ficou nos pés do Bragantino. Aos 30 minutos, Aderlan recebe lançamento próximo a área, ganha de Léo Pereira e de cara pro gol, bate rasteiro no canto direito de Augustín, quase abrindo o placar.

A partida no início do segundo tempo não começou diferente. O Flamengo começou dominando mais as ações e criou as melhores chances.

Logo aos cinco minutos, Everton constrói a jogada pelo lado esquerdo do ataque e cruza na segunda trave, Léo Pereira vira uma bicicleta e manda à direita do gol, levando perigo a meta bragantina.

O gol saiu um pouco mais da metade do segundo tempo. Aos 29 minutos, Pedro recebe enfiada de Arrascaeta pela direita e cruza rasteiro para o meio da área. O uruguaio ganha do zagueiro e chuta de bico no canto esquerdo goleiro, abrindo o placar para o Flamengo.

Com o resultado, o Flamengo assume a terceira colocação do Brasileirão com 6o pontos. Já o Bragantino se mantém na quinta colocação com 59. As duas equipes ainda tem chances de título.