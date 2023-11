Brasileirão: veja os resultados dos jogos desta quarta e quinta-feira

Após a data Fifa, o Brasileirão Série A retornou com vários jogos que movimentaram a competição. Neste retorno, cinco confrontos agitam a rodada.

Na quarta-feira, o Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0 no Maracanã. Após expulsão de Gabi Neves ainda no primeiro tempo, o Fluminense foi pra cima e com gol do artilheiro Cano, já no final da partida, o Tricolor carioca venceu.

Em confronto na parte de baixo da tabela, o Cruzeiro e Vasco empataram em 2 a 2. As equipes fizeram um jogo bem aberto, porém com muito equilíbrio.

No Castelão, o Botafogo viu a chance de recuperar a liderança se afastar, ao empatar com o Fortaleza. O confronto foi bem aberto

No Maracanã, o Flamengo venceu o RB Bragantino por 1 a 0 e assumiu a terceira colocação do Brasileirão. Com gol de Arrascaeta, o Rubro Negro ainda vê chances de conquistar o título.

Resultado dos jogos do Brasileirão de quarta-feira

19h - Cruzeiro 2 x 2 Vasco

21h30 - Fluminense 1 x 0 São Paulo

Resultado dos jogos do Brasileirão de quinta-feira

19h - Fortaleza 2 x 2 Botafogo

21h30 - Flamengo 1 x 0 RB Bragantino

Qual foi o resultado do jogo do Flamengo?

O Flamengo venceu o RB Bragantino por 1 a 0.