Convocação da Seleção Brasileira: veja horário e onde assistir ao vivo

O técnico Fernando Diniz divulga nesta segunda-feira, 6, na sede da CBF, Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A lista será para os jogos contra Colômbia no dia 16 de novembro, e Argentina no dia 21 de novembro.

A tendência é que a lista tenha novos nomes em relação a passada. A ausência confirmada será de Neymar, que se lesionou no último jogo contra Uruguai e ficará de fora por seis meses. Além do camisa 10, o volante Casemiro, o lateral Danilo e o atacante Gabriel Jesus, também devem ser desfalques por lesão.

Após derrota para o Uruguai na última rodada, a seleção brasileira espera retomar o caminho das vitórias. No momento, o Brasil ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação com sete pontos.

Sob o comando de Diniz, a equipe goleou a Bolívia por 5 a 1, venceu o Peru por 1 a 0, empatou com a Venezuela em 1 a 1, e perdeu para o Uruguai por 2 a 0.

Horário da convocação da Seleção Brasileira hoje

O técnico Fernando Diniz anuncia a convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 6, às 14h.

Como assistir a convocação da Seleção Brasileira ao vivo

A convocação da Seleção Brasileira será transmitida ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube, no portal ge e o no canal de TV por assinatura Sportv.