Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americano Sub-20 Feminino

O Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira, 26, às 20h30, no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador. A partida é válida pela 2º rodada do Sul-Americano Sub-20 Feminino e terá transmissão da Sportv e Globoplay.

A equipe brasileira conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre a Argentina na terça-feira, 23, marcando o início do hexagonal. As quatro principais equipes avançarão para a Copa do Mundo da categoria, agendada para agosto, na Colômbia.

Agora, o time brasileiro se prepara para enfrentar um adversário familiar, o Paraguai. Ao longo dos anos, essas equipes se encontraram em várias ocasiões, tanto em competições oficiais quanto em amistosos. No último encontro em 2022, durante a competição continental, as duas seleções estavam no grupo B. Na partida da fase de grupos, o Brasil saiu vencedor, superando o Paraguai por 1 a 0.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Paraguai hoje pela Sul-Americano Sub-20 Feminino?

O jogo desta sexta-feira, às 20h30, entre Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo na Sportv e Globoplay.

Provável escalação do Brasil

Provável escalação do Paraguai

