Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

O Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado, 25, às 10h, Estádio de Vallecas, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pela 14º rodada da La Liga.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

O Rayo ocupa a décima posição na tabela do Campeonato Espanhol, somando 18 pontos. Enquanto isso, o Barcelona está em terceiro lugar, acumulando 30 pontos, quatro a menos que o líder Girona.

O técnico do Rayo, Francisco Rodríguez, não poderá contar com o jogador lesionado Oscar Trejo e com Álvaro Garcia suspenso para o confronto. Randy Nteka e Jorge de Frutos são esperados para se beneficiar dessas ausências. No setor ofensivo, apesar das diversas opções disponíveis, o treinador provavelmente manterá Sergio Camello e Isi Palazón como titulares.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen (Astralaga), Ronald Araújo, Koundé, Iñigo Martínez e João Cancelo; Gundogan, Pedri e Fermín López; Yamal, João Félix e Lewandowski.

Técnico: Xavi.

Provável escalação do Rayo Vallecano

​Dimitrievski; Ratiu, Mumim, Lajeune e Espino; Palazón, Óscar Valentín, Unai López e Kike Pérez (Bebé); Camello e Trello.

Técnico: Francisco Javier Rodríguez Vílchez.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela La Liga?

O jogo deste sábado, às 10h, entre Barcelona x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pela Star+.

Qual é o próximo jogo do Barcelona?