Slavia Praga x Barcelona: onde assistir e horário pela Champions League

Partida entre Slavia Praga x Barcelona é válida pela Champions League

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 21 de janeiro de 2026 às 15h46.

O Barcelona visita o Slavia Praga nesta quarta-feira, 21, às 17h (horário de Brasília), na Eden Arena, em Praga, pela fase de grupos da UEFA Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

O Slavia Praga está virtualmente eliminado da competição e cumpre tabela nesta última rodada da fase de grupos. Já o Barcelona entra em campo pressionado: precisa da vitória para tentar terminar a rodada entre os oito melhores colocados e avançar às oitavas de final sem depender de outros resultados.

Na última rodada da Champions, o time catalão venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, no Camp Nou. Pela La Liga, no entanto, vem de uma derrota em casa para a Real Sociedad, por 2 a 1, resultado que encerrou uma sequência de 11 vitórias consecutivas. Ainda assim, o Barça lidera o campeonato espanhol, com apenas um ponto de vantagem sobre o rival Real Madrid.

Fora de casa, o desempenho da equipe comandada por Xavi segue forte: são cinco vitórias e apenas uma derrota nas últimas seis partidas como visitante.

Onde assistir ao vivo o jogo Slavia Praga x Barcelona hoje pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, 21, às 17h, entre Slavia Praga e Barcelona terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Slavia Praga x Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações de Slavia Praga x Barcelona

Slavia Praga: Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Chytil.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Fermin, Raphinha, Rashford; Ferran Torres.

