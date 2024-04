Argentinos Juniors x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pela Copa Sul-Americana

Argentinos Juniors e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 21h30, no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, na Argentina. A partida é pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e terá transmissão da ESPN, SBT e Star+.

O confronto entre Corinthians e Argentinos Juniors promete ser emocionante, com as duas equipes buscando se reabilitar de momentos adversos. O Timão, líder do Grupo F da Sul-Americana, busca retomar a confiança após uma sequência sem vitórias no Brasileirão e uma derrota para o Bragantino.

Enquanto isso, o Argentinos Juniors, terceiro colocado no grupo, tenta se recuperar de uma série de resultados negativos, apesar da recente classificação na Copa da Liga Argentina. Com ambos os times buscando retomar o caminho das vitórias, a partida promete ser um teste de superação para ambas as equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Argentinos Juniors x Corinthians hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta terça-feira, às 21h30 , entre Argentinos Juniors e Corinthians terá transmissão ao vivo no ESPN, SBT e Star+.

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Romero e Yuri Alberto (Pedro Raul)