UBS lança grupo para focar em investimentos inclusivos

Por Jill Shah, da Bloomberg

A divisão de gestão de patrimônio do UBS lançou um grupo para estratégias de investimento relacionadas à diversidade e inclusão, com o objetivo de gerar benefícios e retornos sociais.

A equipe oferecerá investimentos focados na promoção da igualdade, expansão de oportunidades e melhoria de resultados para grupos sub-representados ou marginalizados, disse a unidade de gestão de patrimônio do banco com sede em Zurique na quinta-feira.

O grupo de investimento inclusivo, liderado por Karen Sunderam, oferecerá maneiras para os clientes direcionarem seu dinheiro para empresas de gestão de ativos que são parcialmente controladas por minorias e produtos liderados por gerentes de portfólio que se identificam como tal, incluindo mulheres, minorias raciais ou étnicas, veteranos de guerra, pessoas com deficiência e indivíduos LGBTQ.

Gestores de patrimônio como o UBS estão vendo uma demanda crescente entre os clientes por opções de investimento que se alinhem com valores pessoais e bem social. Produtos sob medida para questões ambientais, sociais e de governança alimentam um boom no mercado ESG, que a Bloomberg Intelligence estima que superará US$ 50 trilhões até 2025.

Sejam investidores de varejo ou indivíduos com patrimônio líquido ultra alto, “eles nos disseram o que querem”, disse em entrevista Lynette Jefferson, chefe de soluções de investimento sustentável e inclusivo do UBS Global Wealth Management. “Eles foram muito específicos sobre os tipos de investimentos que estão procurando para promover objetivos sociais.”

Outros grandes bancos também criaram grupos dentro de suas divisões de gestão de patrimônio que investem com diversidade e inclusão em mente.

Há um ano, a unidade de gestão de patrimônio do JPMorgan criou uma equipe de investimento inclusiva liderada por Jeanne Sun que busca atender melhor as mulheres e outros grupos sub-representados.