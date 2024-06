Summit ESG: como incorporar a diversidade e a inclusão nos negócios

Como trazer o olhar da diversidade e inclusão para o atual período pelo qual o planeta passa? A agenda é urgente e diversa, mas o momento é propício para uma tomada de decisão por parte das corporações. Esta é a conclusão de Ana Bavon, CEO e Head de Estratégia da B4People, debatedora do painel "Inclusão como ferramenta de empoderamento econômico", que integra a programação do Summit ESG 2024, promovido pela Exame, a maior publicação de negócios do Brasil. Os encontros fazem parte da programação do “Mês do ESG 2024”.

Sob a condução de Marina Filippe, repórter sênior da Exame, Ana Bavon, CEO e Head de Estratégia da B4People, fala sobre o avanço da Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) no mundo corporativo e seu impacto econômico.

A especialista analisa que ainda predomina a visão de que a DEI é uma causa, sem levar em consideração o impacto social, sua conexão com os direitos humanos e, em uma instância, os reflexos ambientais e econômicos. "Tudo isso se converge".

A representante da B4People usa como exemplo o que aconteceu durante as enchentes no Rio Grande do Sul. "Temos desastres climáticos e uma agenda ambiental que tem muitas urgências. Mas, conectado a isso, temos uma agenda social, porque estamos falando de imigrantes climáticos, de racismo ambiental, de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade em razão da sua capacidade socioeconômica e da sua etnia, por exemplo", pontua. Isso tudo, completa, "desagua no que temos de governança, por isso é um trabalho de governança corporativa, de decisão ética que a liderança toma para entender a organização", detalha Ana.

A responsabilidade social corporativa, ainda segundo a CEO e Head de Estratégia da B4People, também tem aspectos legais, já que está na Constituição brasileira. Além disso, outra âncora para que as ações saiam do papel é o próprio posicionamento do mercado financeiro.

E o ESG?

Há quem aposte na perda de força do ESG. Ana, no entanto, aponta que a opinião revela um olhar superficial de parte da sociedade. Hoje, explica, as corporações já adotam políticas de acordo com esse conceito segundo as necessidades internas. Uns optam pelo letramento dos colaboradores, por exemplo. Outros miram na estratégia ou ainda no entorno dos seus negócios. "O que percebo é que a agenda tem se tornado mais complexa e exigido mais players envolvidos no ambiente corporativo, atrelada a uma cultura organizacional, que precisa ser revisitada."

Há, é claro, aquelas empresas que estão cumprindo a agenda de forma destacada, trabalhando a partir de três eixos: pessoas, negócios e riscos. Aquelas companhias mais exitosas normalmente olham para seus colaboradores de forma integral, não apenas para o acesso, mas o caminho do desenvolvimento.

Para isso, os ambientes corporativos promovem capacitações, olhando de forma holística para a saúde mental, olhando de forma individual, não homogênea. Há ainda as que olham também para o entorno, para as comunidades, atuando no seu desenvolvimento socioeconômico.

Já na agenda de negócios, aquelas empresas que entendem o quanto podem influenciar seus stakeholders normalmente dão transparência às suas ações, estimulando a cadeia de valor a fazer o mesmo.

A pauta sobre os risco as empresas, completa Ana, vem para buscar o trabalho em torno dos direitos humanos quando algo aconteceu e impactou na imagem, com situações que tiveram de ser resolvidas até mesmo no âmbito judicial. Nesses casos, o primeiro passo é entender a organização busca e como avançar sem ter de passar por crises.

