Mudanças climáticas: Climate Reality Project, do Al Gore, terá treinamento gratuito

Estão abertas as inscrições para o Climate Reality Leadership Corps – Treinamento Virtual Brasil 2022, treinamento global, online e gratuito, que oferece ferramentas, conhecimento e a possibilidade de contatos em busca de uma atuação consistente no combate às crises climáticas e na construção de um mundo mais justo.

Após a conclusão do treinamento, os participantes receberão certificado internacional e serão líderes de realidade climática do Climate Reality fazendo parte de uma rede de mais de 42 mil ativistas que representam mais de 170 países do mundo todo.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

O Climate Reality Leadership Corps 2022 visa oferecer novos relacionamentos com ativistas climáticos; uma compreensão mais profunda da ciência climática e soluções que promovam oportunidades e equidade; maior conscientização de como a crise climática afeta o cotidiano e aprofunda a disparidade nas comunidades.

A iniciativa busca também mostrar como a crise climática está relacionada a outros tipos de opressões como racismo, machismo e outros tipos de preconceito. O treinamento será baseado nos impactos climáticos vividos pelos brasileiros e nos princípios da Justiça climática.

"O povo do Brasil, defensor de um futuro sustentável e guardião da Amazônia, é parte integrante da luta global contra a crise climática. Estou emocionado por levar ao Brasil o 50º Treinamento do Climate Reality Leadership Corps — virtualmente desta vez — e me juntar a esta comunidade vibrante e apaixonada de defensores do clima", diz o ganhador do Prêmio Nobel, Al Gore, fundador e presidente do Climate Reality Project.

Entre o público-alvo para o treinamento, que será oferecido para 10 mil pessoas de todo o Brasil, estão pessoas preocupadas com a crise climática no país e queiram fazer a diferença; ativistas de movimentos sociais que buscam colocar a pauta climática em suas lutas; líderes de comunidades de baixa renda que buscam proteger suas casas e territórios dos impactos climáticos; líderes empresariais e empreendedores que buscam implementar mudanças reais em seus negócios e serem fontes de inspiração, pais preocupados com o futuro de seus filhos, gestores públicos que querem integrar a pauta em suas políticas públicas, além de jovens acima de 13 anos.

“O treinamento é o primeiro passo para construirmos ações conjuntas no enfrentamento à crise climática. Liderado por Al Gore e por um time de cientistas, ativistas e representantes de populações brasileiras mais impactadas, esse treinamento tem o objetivo de fornecer o conhecimento e as redes necessárias para mobilizar as comunidades e impulsionar ações mais reais para soluções climáticas”, afirma Renata Moraes, gerente da filial brasileira do Climate Reality Project.

Palestrantes

O “Climate Reality Leadership Corps – Treinamento Virtual Brasil 2022” vai contar com cerca de 30 palestrantes, referências em temas ambientais, sustentabilidade e mudanças climáticas. Entre os participantes confirmados estão: Txai Suruí, Ailton Krenak, Luana Genot, Izabella Teixeira, Raull Santiago e Guilherme Syrkis além de especialistas do Climate e do Centro Brasil do Clima; pesquisadores; cientistas e representantes de diversos movimentos indígenas, social e ambiental.

Inscrições

A iniciativa do The Climate Reality Project, organização global fundada pelo Al Gore, ex vice-presidente dos Estados Unidos, e representada pelo Centro Brasil no Clima (CBC) recebe inscrições até o próximo dia 18 pelo site: climaterealityproject.org/training/brazil.