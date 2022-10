Miniusina solar e reciclagem: Popload Festival tem iniciativas sustentáveis de marcas

Nesta quarta-feira, em São Paulo, acontece mais uma edição do Popload Festival. E, assim como ocorreu no Rock in Rio, grandes marcas aproveitam o momento para ir além do patrocínio financeiro e conectar o público com suas iniciativas de sustentabilidade.

A marca de cerveja Heineken, por exemplo, instalará uma miniusina solar. A estrutura, desenvolvida em parceria com a M.O.E., consiste em 28 placas fotovoltaicas que ocupam o espaço de 130 m² e ficarão próximas à entrada do evento. A usina vai captar energia verde e será conectada a geradores para compensar parte do abastecimento das ativações da marca, como em um palco com estrutura ambientada com plantas nativas da Mata Atlântica.

A instalação, desenvolvida em conjunto com a Agência Atenas, dá continuidade aos festivais mais verdes estimulada pela marca, como MITA, Queremos!, MECAInhotim e Rock in Rio. A ação faz parte da Green Your City, uma plataforma lançada em novembro de 2021, quando a marca iluminou São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com energia verde.

Já a Braskem participa com a ação Pop Recycle Braskem. Na iniciativa, o público poderá descartar resíduos e trocar por brindes no estande da Braskem e em carrinhos volantes que circularão pelo evento.

A dinâmica funcionará em um sistema de incentivo que gera pontos aos que descartarem itens plásticos corretamente. Os pontos serão atrelados ao CPF do participante, que poderá trocá-los por produtos como cordinha para óculos, óculos de sol, pochete e câmera fotográfica instantânea. A Heineken é também parceira da ação.

“Por meio de mais uma ação, agora no Popload Festival, reforçamos o desenvolvimento sustentável e a economia circular. Faz parte do nosso compromisso conscientizar a sociedade sobre o uso e descarte adequado de resíduos plásticos e engajar a todos nessa tarefa, que é coletiva”, diz Ana Laura Sivieri, diretora de marketing e comunicação da Braskem.

O festival conta ainda com outros patrocinadores, como a marca de bebida Tanqueray, da Diageo, que terá bares em diferentes áreas do evento e espaços instagramáveis.