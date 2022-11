Investir nos povos originários é ter uma economia baseada na sustentabilidade, diz Txai Suruí

Não se discute mudanças climáticas sem a sabedoria dos povos originários. Este é o grande recado das população indígenas na COP27, a Conferência das Partes, que ocorre no Egito até dia 18. Pensando nisto, a líder indígena Txaí Suruí, que representou o Brasil no discurso de abertura da COP no ano passado, segue com protagonismo e busca engajar também o setor privado.

"Precisamos que as empresas não só contratem mais mulheres, indígenas e negros porque necessitam de um olhar diverso para os negócios. É necessário que vejam meu povo, por exemplo, como um dos maiores produtores de café do Brasil. Investir nos povos originários é investir num plano econômico sólido e em um futuro sustentável", afirmou Txaí nesta segunda-feira, 14, em evento promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil na COP27.

Segundo ela, a produção sustentável de café é uma das inúmeras soluções dos povos originários. “Também atuamos com Soluções Florestais Agrícolas (SAF) para diferentes cultivos. Além disso, o povo Paité Suruí é o primeiro do Brasil a trabalhar com crédito de carbono [desde 2012] e tem o quarto maior projeto do mundo desenvolvido por povos originários nesta frente”.

Para Txaí, essa visão integrada é fundamental na proteção das florestas. "Os povos indígenas são os melhores defensores da floresta e têm as soluções para uma crise que não há mais tempo de fugir. Todos sabem dos riscos e sofrimentos que a população indígena, a que mais protege os biomas, têm no Brasil. Estamos passando por um governo de transição e só vamos conseguir bons resultados com a união de todos os setores”

Por fim, um reforço do recado para as empresas foi realizado no evento. “Não é possível proteger as florestas e o planeta se os povos não tiverem moradia, comida e trabalho. Estamos aqui para mostrar que não vamos resolver isto sozinhos, nem mesmo os governos vão, sem a ajuda do setor privado”.