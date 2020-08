Indústria de fundos ESG chega a 1 trilhão de dólares

Cada vez mais relevantes no mercado financeiro, os fundos que investem com base nos princípios ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês) chegaram, pela primeira vez, à marca histórica de 1 trilhão de dólares em patrimônio. De acordo com levantamento da Morningstar, eles encerraram o segundo trimestre com 1,061 trilhão de dólares.

A marca estava para ser atingida desde o último trimestre de 2019, mas perdas provocadas pela pandemia, principalmente, em março, acabaram adiando o feito. Durante o segundo trimestre, o volume de recursos em fundos ESG cresceu 25%, enquanto o mercado como um todo cresceu 13%.

Desses pouco mais de 1 trilhão de dólares, 870,3 bilhões estão concentrados na Europa, onde estão 78,8% dos 3.432 fundos ESG. Segundo maior mercado ESG do mundo, o americano acumula 158,9 bilhões de dólares, com 9,2% do total de fundos.

O levantamento da Morning Star mostra também que a captação líquida dos fundos ESG nunca foi tão grande, chegando, mesmo em meio à pandemia, ao recorde de 71,1 bilhões de dólares no segundo trimestre. A pandemia, inclusive, contribuiu para aumento do interesse de investidores por essa filosofia.

“A disrupção causada pela pandemia destacou a importância de construir modelos de negócios sustentáveis ​​e resilientes com base em considerações de múltiplas partes interessadas”, afirma os analistas em relatório.

A quantidade de fundos ESG também cresceu durante a pandemia. Só no primeiro trimestre, foram lançados 133 entre fundos passivos (ETFs) e ativos e, no segundo trimestre, mais 125.

O levantamento, no entanto, não considerou os mercados latino americanos, devido a sua baixa representatividade no ecossistema ESG. Contudo, esse cenário vem mudando gradualmente, ao menos no Brasil. De acordo com dados da Anbima, os fundos brasileiros que seguem os padrões de sustentabilidade e governança têm patrimônio líquido de 543,1 milhões de reais – quantidade cresceu 43% desde o fim de maio. Já a captação líquida no ano é de 76,1 milhões de reais.