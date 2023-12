Índia se candidata a ser sede da COP33

Narendra Modi, presidente da Índia, disponibilizou o país para sediar a COP33, em 2028.

A Índia é o terceiro maior emissor mundial de gases de efeito estufa (GEE). O país, no entanto, reforçou o objetivo de atingir emissões líquidas nulas até 2070. Modi disse estar no bom caminho para atingir um objetivo de 50% de energia limpa.

Em seu discurso, o presidente indiano clamou pela aceleração da transição energética "justa, inclusiva e equitativa". Modi aproveitou para lembrar aos líderes mundiais presentes que as alterações climáticas ocorrem por conta das emissões de um grupo de países desenvolvidos.

"Ao longo do último século, uma pequena parte da humanidade explorou indiscriminadamente a natureza", disse Modi aos presentes. "No entanto, toda a humanidade está a pagar o preço por isso, especialmente as pessoas que vivem no Sul Global".