Mulheres lideram PMEs digitais, mas maioria ainda empreende sozinha, aponta pesquisa

As mulheres ocupam 60% das lideranças nas pequenas e médias empresas (PMEs) online, segundo o estudo NuvemCommerce 2025. No entanto, 66% delas ainda empreendem sozinhas, enfrentando os desafios diários da gestão do negócio. A pesquisa foi realizada pela plataforma de e-commerce Nuvemshop.

O estudo também traçou o perfil das empreendedoras digitais: 57% têm entre 18 e 39 anos e 67% das lojas estão concentradas no Sudeste, seguidas pela Região Sul (18%) e Nordeste (8%).

Em termos de formação acadêmica, 47% possuem ensino superior completo, enquanto 28% têm pós-graduação. No que diz respeito aos setores, Moda e Vestuário lideram com 33%, seguidos por Artesanato (16%) e Joias (10%).

Além disso, 60% das empreendedoras se dedicam exclusivamente ao e-commerce, enquanto 40% possuem outra fonte de renda.

Os principais desafios

O empreendedorismo digital tem permitido que muitas mulheres criem negócios de sucesso sozinhas. No entanto, essa independência vem acompanhada de obstáculos.

“Gerir um negócio sozinho exige uma enorme dedicação. A falta de tempo é um dos principais desafios para 37% das mulheres, além da dificuldade em equilibrar as demandas diárias com a administração da empresa”, diz Carolina Lago, gerente de Marca & Comunicação da Nuvemshop.

Outros desafios identificados pela pesquisa incluem:

falta de capital para investimento (42%)

dificuldade em dominar as ferramentas tecnológicas necessárias (37%)

competitividade no mercado (23%)

Como as empreendedoras driblam as dificuldades?

Para enfrentar essas dificuldades e garantir o sucesso no ambiente digital, muitas empreendedoras apostam em marketing pago. A pesquisa aponta que 76% delas investem em campanhas publicitárias, com destaque para o Instagram Ads (62%), Facebook Ads (43,5%) e Google Ads (23,5%).

No campo do conteúdo orgânico, o Instagram se mantém dominante, com 97% das empreendedoras utilizando a plataforma, seguido pelo WhatsApp (60%) e Facebook (55%). O TikTok, embora emergente, alcança 40%.