Exame prorroga inscrições para o Melhores do ESG 2024

As inscrições para o Melhores do ESG 2024 foram prorrogadas. As empresas interessadas podem preencher os formulários, agora, até o dia 15 de abril. Com metodologia desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país, o mais importante guia ESG do Brasil destaca as empresas que mais contribuem para a evolução da sustentabilidade e para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro.

O processo de inscrição foi simplificado, e resumido em dois questionários, um quantitativo e outro qualitativo. Para participar, a empresa deve preencher os dois formulários.

Para facilitar o preenchimento, a empresa interessada pode baixar um arquivo PDF com o questionário quantitativo (link abaixo). O questionário qualitativo traz questões específicas de cada setor. Para ter acesso, basta inserir um texto falso na plataforma e avançar. Após copiar as perguntas, não conclua o envio.

Estão elegíveis empresas que atuam no Brasil, sejam elas nacionais ou multinacionais, e que faturem um mínimo de 100 milhões de reais (as médias e pequenas empresas contam com um guia exclusivo, o Negócios em Expansão, cujas inscrições abrem em breve).