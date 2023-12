ESG 2024: prepare-se para avançar em uma das carreiras mais promissoras do próximo ano

O estudo Global Green Skills Report 2023, realizado pelo LinkedIn, revela que a participação de talentos verdes aumentou de 9,6% para 13,3% entre 2015 e 2021, crescimento equivalente a 38,5% nesse período.

Em 2022, as vagas em ESG aumentaram 98%, segundo o relatório da consultoria britânica GlobalData, e tudo indica que o mercado se manterá aquecido para quem pretende trabalhar com ESG em 2024.

Neste cenário, a busca por especialistas na área surge acompanhada pela necessidade de encontrar perfis que tenham habilidades verdes (ou green skills) para atender às demandas das pautas ambientais, sociais e de governança.

Não à toa, a porcentagem de ofertas de emprego que exigem pelo menos uma competência verde cresceu, em média, 22,4% no último ano. De acordo com o Relatório Global de Habilidades Verdes do LinkedIn, se o candidato tem pelo menos uma competência verde, ele tem 35% mais chances de conquistar a vaga.

Habilidades verdes: conheça as 6 principais para trabalhar com ESG

As habilidades verdes podem ser definidas como a combinação de valores, percepções e atitudes que contribuem para a aplicação de um viés ESG em todos os modelos de negócios. Sendo assim, entende-se que elas não se referem apenas ao conhecimento técnico sobre práticas ambientais, mas também à capacidade de aplicá-las em diferentes contextos.

Essas técnicas são cada vez mais importantes devido à crescente preocupação com as questões ambientais e a necessidade de adotar práticas sustentáveis em diferentes setores da economia.

Confira as seis principais habilidades, baseadas no relatório do LinkedIn.

Capacidade de gerenciar de forma eficiente os resíduos sólidos, líquidos e gasosos , incluindo reciclagem, compostagem e disposição adequada, com o objetivo de reduzir a pegada de carbono e minimizar o impacto ambiental . Habilidade para comunicar, conscientizar e educar outras p essoas sobre a importância da conservação e preservação do meio ambiente. Conhecimento sobre tecnologias inovadoras e soluções ambientais, como sistemas de monitoramento de poluição, tratamento de água e ar, e tecnologias de controle de emissões. Saber avaliar o impacto ambiental de produtos e processos durante todo o seu ciclo de vida , desde a extração de matérias-primas até a eliminação, para tomar decisões mais sustentáveis. Conhecer práticas agrícolas que minimizem o uso de pesticidas, promovem a biodiversidade e reduzem a degradação do solo, ao mesmo tempo em que garantem a produção de alimentos. Dominar as políticas e regulamentações ambientais , e ainda desenvolver e implementar políticas que promovam a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente.

Carreira em ESG: agora é a hora de investir

Estudos apontam que essa onda de sustentabilidade vai perdurar pelo menos mais 22 anos e as empresas que não começarem a adotar estratégias sustentáveis que trazem diferenciais competitivos às organizações vão ficar para trás.

A busca por especialistas na pauta ESG é latente, mas ainda faltam profissionais qualificados para ocupar essas posições. Um levantamento do CFA Institute, grupo global de capacitação profissional, analisou 1 milhão de contas na plataforma LinkedIn e concluiu que menos de 1% dos perfis tinham qualificação na área.

Pensando em transformar os profissionais em protagonistas no mercado ESG, a EXAME está lançando o workshop ESG: Carreira & Impacto.

Por apenas R$ 37, os interessados terão acesso a três horas de treinamento sobre pontos essenciais do ESG para iniciar ou migrar para uma área promissora e de alto impacto na sua carreira, nos negócios e na sociedade.

As aulas estarão disponíveis entre 15 e 23 de janeiro de 2024 e, no último encontro, os participantes terão uma aula ao vivo para tirar todas as dúvidas com a diretora de ESG da EXAME, Renata Faber. Clique aqui, faça sua matrícula e comece a infinidade de possibilidades profissionais que o ESG pode proporcionar.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME