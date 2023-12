Essas são as carreiras que devem deslanchar com o avanço da IA; veja se a sua está na lista

Mais da metade (53%) dos empregos que existem hoje vão ser modificados ou alavancados pela inteligência artificial. Essa é a conclusão de um estudo conduzido pelo LinkedIn, que também revelou as profissões que serão mais beneficiadas pela nova tecnologia. Segundo o levantamento, esses devem ser os cinco setores mais impactados:

Tecnologia, Informação e Mídia (71%);

Varejo (71%);

Comércio Atacadista (68%);

Serviços Financeiros (66%);

Serviços Profissionais (64%).

O relatório foi feito com base nos dados sobre o cenário do mercado de trabalho global extraídos de 67 milhões de empresas cadastradas na plataforma.

Ainda de acordo com a pesquisa, as competências necessárias para ocupar as posições de trabalho devem mudar em pelo menos 65% até 2030. Conhecimento em ferramentas de IA ou IA Generativa aparece entre as habilidades mais requisitadas pelas empresas.

“Ao aprender e aproveitar as ferramentas de IA, esses profissionais podem aumentar sua produtividade, passar mais tempo aprimorando habilidades pessoais cruciais - que são cada vez mais demandadas - e assumir trabalhos de maior impacto desde o início de suas carreiras", afirma Karin Kimbrough, economista-chefe do LinkedIn.

Veja as habilidades mais solicitadas pelas empresas

No contexto brasileiro, a pesquisa revelou que, desde dezembro de 2022, as competências mais requisitadas pelas organizações são:

Inglês (Idiomas)

Habilidades Analíticas

Microsoft Excel

Habilidades de IA:

Estruturação de Dados;

Aprendizado de Máquina (Machine Learning);

Reconhecimento de Padrões.

Conquiste seu lugar na área mais promissora do mercado

Para apoiar quem deseja aproveitar esse cenário recheado de oportunidades, mas não sabe por onde começar, a EXAME apresenta, entre os dias 15 e 23 de janeiro, a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. Os encontros são 100% virtuais e gratuitos. Todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME, o treinamento vai mostrar como se tornar um profissional com foco em negócios para liderar a implementação de novas tecnologias em empresas de todas as áreas. É a oportunidade de ouro para aprender, de uma vez por todas, o passo a passo para construir uma carreira em IA.

Veja motivos para acompanhar a série sobre inteligência artificial da EXAME:

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Melhore seu currículo – receba certificado de participação ao final da série;

Gratuita – capacite-se sem gastar nada;

Referência no mercado – série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME