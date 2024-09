Educação não garante igualdade no mercado de trabalho para mulheres, revela OCDE

O relatório Education at a Glance 2024 da OCDE, divulgado nesta terça-feira, 10, revela que, embora meninas e mulheres se destaquem em praticamente todos os indicadores educacionais, essa superioridade não se reflete em oportunidades equivalentes no mercado de trabalho. As mulheres apresentam melhores desempenhos em testes padronizados, menores taxas de repetência e maiores índices de conclusão nos níveis secundário e superior.

Segundo o estudo, as meninas obtêm notas mais altas em avaliações padronizadas e têm 28% menos probabilidade de repetir uma série no ensino fundamental e médio do que os meninos. Nos níveis secundário e superior, elas também possuem maior chance de concluir seus cursos em todos os países analisados, com diferenças de gênero que frequentemente superam 10 pontos percentuais.

No entanto, essas conquistas educacionais não se traduzem em igualdade no mercado de trabalho. As jovens mulheres continuam enfrentando desvantagens, especialmente aquelas sem qualificação secundária. A taxa de emprego para mulheres de 25 a 34 anos sem diploma do ensino médio é de apenas 47%, 25 pontos percentuais abaixo da taxa dos homens na mesma condição.

Mesmo entre as jovens com qualificação superior, as mulheres enfrentam dificuldades. Enquanto 84% das mulheres com diploma universitário estão empregadas, esse número é 6 pontos percentuais inferior ao índice de homens com a mesma formação.

Desigualdades persistentes no mercado de trabalho

O relatório destaca que, embora o desempenho educacional feminino supere o masculino, as barreiras estruturais no mercado de trabalho ainda limitam as oportunidades das mulheres. O documento sugere que as políticas públicas devem focar em eliminar esses obstáculos, oferecendo suporte para a inserção das mulheres no mercado de trabalho e criando condições mais equitativas entre gêneros.

A OCDE recomenda esforços adicionais para integrar plenamente as mulheres no mercado de trabalho, garantindo que sua educação superior se converta em igualdade de oportunidades econômicas.