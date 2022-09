Descarbonização: veja como a CPFL Energia contribui para a transição energética

Enquanto você lê este texto, um grupo de profissionais da CPFL Energia está fazendo uma revisão dos 15 compromissos públicos que a companhia assumiu com a sustentabilidade e a agenda ESG e que devem ser atingidos até 2024, como a busca por uma menor pegada ambiental no uso de energias sustentáveis, a oferta de soluções inteligentes para o futuro da energia e a maximização dos impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor do setor energético.

Essa atualização se dá porque algumas das metas foram alcançadas (veja o infográfico), entre as quais o investimento de R$ 150 milhões em ações de eficiência energética para hospitais públicos.

Redução dos gases de efeito estufa

Para concretizar todos esses compromissos, a CPFL Energia tem implantado diversas iniciativas, tanto para clientes e fornecedores quanto no dia a dia da própria organização. Em ambos os casos, o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aumentar a geração de energia à base de fontes renováveis.

Essas ações são baseadas nos inventários anuais elaborados com a metodologia do GHG Protocol, um guia padrão global para que as empresas e organizações mensurem e gerenciam as emissões de GEE em três escopos.

O escopo 1 diz respeito às emissões diretas que pertencem ou são controladas pela organização; já o inventário do escopo 2 da CPFL está associado ao consumo de energia elétrica e às perdas técnicas de distribuição e transmissão de energia, e o escopo 3 refere-se a emissões na cadeia de valor.

Com relação ao escopo 1 e 2, em 2021, uma redução de 17,32% na intensidade de carbono1, em relação ao ano-base 2018, superando nossa meta estabelecida anteriormente. Esta redução foi grande um desafio para a companhia, pois em 2021 o país enfrentou um regime de escassez hídrica, havendo a necessidade de maior despacho de termelétricas movidas a combustível fóssil, impactando as emissões diretas, principalmente provenientes da geração de energia elétrica, e as emissões indiretas do escopo 2, influenciadas pelo principalmente pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

Contribuíram para isso o uso de biocombustível e de veículos elétricos em sua própria frota; o uso de tecnologias para obter o melhor traçado de linhas de transmissão, reduzindo a derrubada de vegetação; o retrofit em processos de combustão estacionária* para a geração mais eficiente de energia termelétrica e biomassa.

Sem contar o investimento em energia renovável, como o aporte de R$ 397 milhões na construção do Complexo Eólico Gameleira, que entrou em operação no Rio Grande do Norte em dezembro de 2021, e o início das obras da Pequena Central Hidrelétrica Lúcia Cherobim, no Paraná, que deve abastecer 11 mil residências com a energia gerada pelas águas do rio Iguaçu a partir de 2024.

No mesmo período, por sua vez, foram reduzidas em 16% as emissões indiretas relacionadas ao escopo 2: de 347 mil para 291 mil toneladas de dióxido de carbono e outros GEE, graças ao uso de equipamentos mais eficientes e à digitalização do atendimento, das operações e do smart grid (“rede elétrica inteligente”, numa tradução livre), que utiliza tecnologia da informação para o fornecimento de energia elétrica de forma mais confiável e segura.

Com essas e outras ações, a CPFL Energia vem aumentando a geração de energia proveniente de fontes renováveis: 96% do portfólio são de fontes limpas, número que a coloca em terceiro lugar em energia privada do país e uma das líderes de produção renovável.

Soluções de descarbonização e gestão de energia

Por meio da CPFL Soluções, unidade de negócios do grupo, focado em atender outras empresas, a companhia oferece também serviços relacionados à descarbonização e à gestão de energia para diferentes tipos de negócios.

Somos líderes em energia renovável, e oferecemos aos nossos clientes soluções de baixo carbono para a transição energética como créditos de carbono, que podem até zerar todas as emissões de uma organização e e Certificados de Energia Renovável (I-REC), que abatem as emissões de escopo 2 dos inventários de GEE. Com essas soluções, que têm reconhecimento global, as corporações ganham reputação e contribuem de fato para a sustentabilidade, reduzindo seus impactos relacionados à mudança do clima.

Já a gestão realizada pela CPFL Soluções inclui diversas linhas de atuação com o objetivo de fazer as empresas economizarem na conta de energia, oferecendo soluções customizadas que atendem às suas necessidade, garantindo eficiência e segurança energética, estimulando a sustentabilidade e a competitividade para que você se destaque ainda mais no mercado.

Além de prestar consultoria, de gerir contratos e de auxiliar no planejamento financeiro (dando suporte na definição de um budget anual para provisionamento e cotação de preços de energia no mercado), a CPFL auxilia o cliente no estudo, na instalação e na manutenção de projetos de autoprodução de energia de fontes renováveis; na comercialização de energia incentivada; e na implantação de Programa de Eficiência Energética (PEE), com iniciativas selecionadas em Chamada Pública da Aneel, que beneficiam hospitais, escolas, comunidades de baixa renda e municípios.

Acreditamos que juntos podemos transformar o futuro. Nosso portfólio completo e diversificado garante valor no longo prazo e de forma consistente. Essa união entre experiência e inovação nos permite levar nossa energia para ainda mais longe.

Como podemos repensar a sua energia hoje?

1medida por receita operacional líquida (tCO2e Escopo 1 + Escopo 2 / R$ milhões) combustão *estacionária (emissão de GEE proveniente de queima de combustível em que ocorre sua própria oxidação em equipamentos estáticos, como geradores e maquinário pesado