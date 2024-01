Crescimento econômico depende de inovação, inclusão e sustentabilidade, diz Fundação Dom Cabral

Existe um amplo potencial para crescimento econômico e melhorias do bem-estar social no mundo, mas é preciso romper com as bases de Produto Interno Bruto (PIB) atuais. É o que aponta um estudo divulgado nesta quarta-feira, 17, no Fórum Econômico Mundial, que acontece esta semana em Davos, na Suíça. O trabalho é fruto de uma colaboração entre a Fundação Dom Cabral e o Fórum. A publicação considera quatro dimensões para sugerir um novo paradigma de crescimento futuro: inovação, inclusão, sustentabilidade e resiliência.

"O mundo não está crescendo com as bases do PIB atual. Temos como desafios para o futuro desenvolver qual modelo será ideal para alcançarmos o crescimento devido. Com base no estudo, acreditamos que a inovação é o motor da inclusão e resiliência, que são fundamentais para a sustentabilidade", diz Hugo Tadeu, professor e diretor do núcleo de inovação e empreendedorismo da Fundação Dom Cabral.

Na frente de inovação, a pontuação geral alcançada pelos países que participaram das análises foi de 45,2, numa escala até 100. O item foi o de menor pontuação entre os pilares analisados, ressaltando a importância de maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento em escala global e da implementação eficaz de novas tecnologias digitais.

Nesta frente, a Suíça mantém a posição de destaque com a pontuação de 80,4, visto que o país investe mais de 3% do seu PIB em Pesquisa e Desenvolvimento. Em seguida, Singapura se destaca com uma pontuação de 76,43, sendo considerada o país mais inovador da Ásia.

Inovação Destaques Piores pontuações Melhores pontuações Mundo 45,2 Iêmen 17,98 Suíça 80,37 Brasil 41,81 Angola 17,97 Singapura 76,43 Chile 46,23 Congo 21,88 Suécia 74,92 Índia 40,23 Serra Leoa 22,27 Dinamarca 73,40 México 37,88 Chade 22,27 Estados Unidos 74,09 Honduras 28,64 Holanda 73,30 Lesoto 29,65 Alemanha 69,41 Zimbábue 29,72 Coreia do Sul 68,81 Nepal 31,46 Reino Unido 68,45 El Salvador 31,55 Finlândia 68,03

Em comparação aos outros fatores, inclusão foi o item de maior pontuação neste relatório, com 55,9, indicando um esforço mundial para promover oportunidades igualitárias e na promoção de ações em busca da diversidade.

A Suíça também obteve a melhor pontuação em Inclusão (77,89), visto que, na questão de gênero, pode-se observar uma participação notável das mulheres na política, com 42% dos representantes no parlamento e 43% nos ministérios.

Já a Finlândia conseguiu o segundo melhor resultado, com uma nota de 77,89, o que pode ser explicada pela ação do país na promoção de emprego, educação e inclusão para minorias étnicas, como os ciganos, grupo marginalizado na Europa.

Inclusão Destaques Piores pontuações Melhores pontuações Mundo 55,9 Iêmen 22,13 Suíça 77,86 Brasil 55,31 Chade 23,83 Finlândia 77,68 Chile 64,89 Congo 27,51 Islândia 77,67 Índia 41,69 Angola 27,74 Dinamarca 77,64 México 51,46 Serra Leoa 29,42 Nova Zelândia 76,98 Mali 32,58 Austrália 76,27 Camarões 33,06 Holanda 75,93 Lesoto 33,67 Canadá 75,8 Malawi 34,86 Suécia 75,78 Zimbábue 35,22 Estônia 75,63

A média global em resiliência foi de 52,8, o que pode ser explicado pela pandemia do COVID-19, quando se torna necessária uma resposta coordenada entre os países para os impactos econômicos e sociais.

Neste item, Luxemburgo (72,57), Nova Zelândia (72,43) e Finlândia (71,25) alcançaram pontuações altas, visto que são economias diversificadas e estáveis, conseguindo se adaptar de forma ágil e eficiente a mudanças, de acordo com o relatório.

Resiliência Destaques Piores pontuações Melhores pontuações Mundo 52,8 Iêmen 27,57 Luxemburgo 72,57 Brasil 51,98 Lesoto 29,96 Nova Zelândia 72,43 Chile 57,36 Chade 33,16 Finlândia 71,25 Índia 51,21 Zimbábue 34,97 Suécia 71,02 México 46 Venezuela 35,82 Suíça 69,92 Congo 35,68 Austrália 69,47 Mali 35,62 Áustria 68,79 Irã 38,88 Dinamarca 68,51 Angola 40,49 Japão 66,34 Nigéria 40,61 Holanda 65,89

Por último, sustentabilidade apresentou pontuação de 46,8, demostrando a implementação em uma fase intermediária de práticas sustentáveis e o compromisso global com a urgência dos problemas ambientais.

Países como Chade (63,78), Jordânia (61,8) e Zimbábue (59,98) se destacam com as melhores pontuações em Sustentabilidade, mesmo fazendo parte do grupo de renda média baixa.

A República do Chade sofre seriamente com os impactos das mudanças climáticas, devido à desertificação do Lago Chade, porém o país vem recebendo apoio de instituições internacionais, como o Fundo Verde para o Clima e Banco Mundial, em projetos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Por outro lado, a Jordânia investiu em fontes de energia renováveis, visto que 93% da sua energia tinha que ser importada, o que correspondia a 8% do PIB, além do aumento da eficiência energética e redução do consumo.

O Zimbábue se aproveitou da biodiversidade para desenvolver a economia de forma sustentável, por meio do turismo de natureza e da comercialização de produtos florestais, correspondendo a 6,3% do PIB em 2019.

Sustentabilidade Destaques Piores pontuações Melhores pontuações Mundo 46,8 Mongólia 24,4 Suécia 62,87 Brasil 55,99 Cazaquistão 28,91 Chade 62,05 Chile 49,47 Kuwait 29,75 Jordânia 58,23 Índia 56,03 Bahrein 30,81 Ruanda 58,23 México 46,66 Luxemburgo 31,15 Finlândia 57,99 Venezuela 33,11 Quênia 57,24 Arábia Saudita 35,02 Vietnã 56,87 Irã 35,49 Malawi 56,85 Malta 36,44 Zimbábue 56,21 Catar 37,41 Índia 56,04

"Existe uma clareza de que quem inova muito são os países ricos, com o PIB per capta alto, e de que país inovador é o que investe em pesquisa e desenvolvimento, discutindo a qualidade da inovação. No Brasil, por exemplo, há um entendimento de que parceria com startup é super inovador, mas nem sempre é assim. Os países com o crescimento estão investindo, por exemplo, em pesquisa e patente, algo que aqui leva em torno de sete anos para se conseguir", diz Hugo Tadeu.

Indicadores do Brasil

Além de apontar as notas dos países, mesmo que não exista um ranking, a pesquisa os divide por arquétipos. O Brasil aparece em dois: os que reúne os países com crescimento moderado, mas equilibrado, e com desempenho acima da média em sustentabilidade; e os de países com crescimento impulsionado pela eficiência, desenvolvendo inovação, inclusão e resiliência em uma base simples com uma visão ambiental reduzida.

De acordo com a publicação, o Brasil, com PIB per capita PPP (paridade poder de compra) de USD$16.402 (cerca de R$81.000) é considerado como um país do grupo de renda média alta, já que registrou, durante o período de 2018 a 2023, um crescimento de 1,22% no PIB. Em termos de qualidade desse crescimento, o país obteve pontuações de 41,8 em Inovação, 55,3 em Inclusão, 55 em Sustentabilidade e 52 em Resiliência.

Esses resultados não destoam muito da média mundial, porém devem ser aprimorados, por meio de políticas públicas e estratégias organizacionais que aderecem os principais desafios atuais, para potencializar o crescimento sustentável diante de novas tendências emergentes no âmbito tecnológico, social e político.

O Brasil apresenta alguns destaques positivos que podem potencializar um crescimento promissor frente a macrotendências. Por exemplo, a disponibilidade de recursos hídricos e a maior concentração de oferta de alimentos, devido à forte produção agrícola do país, ampliam a resiliência a eventos que impactam o suprimento desses recursos básicos.

Contudo, há pontuações baixas para distribuição de renda (18,3), acesso a contas bancárias (11,8), patentes (2,4) e patentes verdes (1,6). "Esses indicadores estão bastante abaixo da média global pela falta de investimentos e mudanças significativas no país", diz Hugo Tadeu.

Resultados dos principais indicadores para Brasil

Indicadores Pontuação Pilar Indicadores de maior pontuação Recursos hídricos 100 Resiliência Concentração da oferta de alimentos 100 Resiliência Acesso à eletricidade em zona rural 97,5 Inclusão Índice de segurança cibernética 96,6 Resiliência Custo em TICs 94 Inclusão Cobertura de rede móvel 92,4 Inovação Investimento em energia renováveis 91,0 Sustentabilidade Adesão a tratados ambientais 89,7 Resiliência Subsídio a combustíveis fósseis 85,1 Sustentabilidade Diversificação de fonte de energia 83,6 Resiliência Indicadores de menor pontuação Distribuição de renda 18,3 Inclusão Capacidade nacional de atendimento emergencial em saúde 16,7 Resiliência Treinamento para profissionais em meio de carreira 13,8 Resiliência Capital em TIC 13,3 Inovação Registro de marcas 13,0 Inovação Acesso a contas bancárias e poupança 11,8 Inclusão Exportações de serviços avançados 8,1 Inovação Patentes 2,4 Inovação Patentes verdes 1,6 Sustentabilidade Iniquidade econômica 0 Inclusão Polarização política 0 Resiliência

O estudo aponta ainda que os pontos de atenção no país são:

O desenvolvimento e a aplicação de propriedade intelectual, que desempenham um papel importante na geração de soluções para que a economia seja capaz de absorver e evoluir diante de novos progressos tecnológicos, sociais, institucionais e organizacionais.

Maior inclusão no sistema financeiro, quando melhores condições do crescimento do futuro abrangem barreiras de inclusão a serem ultrapassadas no Brasil. Dentre elas, destacam-se: maior distribuição de riquezas e renda e ampliação do acesso a contas bancárias pela população.

Treinamentos e educação, apontados no relatório como "upskilling" e "reskilling", visto que as macrotendências digitais estão transformando de maneira significativa as habilidades necessárias para que as empresas permaneçam competitivas e operem efetivamente no cenário de transformação digital.

Metodologia

Foi adotada uma metodologia comparativa entre as nações, sem a formatação de um ranking, garantindo as diversidades dos modelos de crescimento e em busca de caminhos para o futuro. 400 indicadores foram selecionados previamente para a análise dos dados, com uma seleção final de 84 indicadores, sendo 63 deles baseados em coleta de dados e 21 indicadores oriundos de uma survey eletrônica com foco em pesquisa de opinião com executivos em cargos de tomada de decisão e importantes formuladores de políticas públicas nos países participantes.