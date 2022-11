Corredor Sustentável: o projeto da Ambipar para reduzir as emissões de CO2

Multinacional líder em gestão ambiental, a Ambipar anunciou um passo importante rumo ao combate às mudanças climáticas. Trata-se do Projeto Corredor Sustentável, que marca a mudança da matriz energética da sua frota para fontes renováveis.

Com um investimento inicial previsto de R$ 30 milhões, a iniciativa contempla a integração, em sua frota, de caminhões movidos a gás natural comprimido (GNC), um biocombustível produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos.

Projeto Corredor Sustentável

O projeto Corredor Sustentável é resultado de um estudo feito em 2021 pela Ambipar, que identificou, por meio do inventário de emissões de gases de efeito estufa, que a atividade logística era grande fonte de emissões na companhia. Desde então, a empresa revisitou sua estratégia de gestão para aumentar a eficiência da cadeia logística, melhorando processos, indicadores, ações para aperfeiçoamento da operação e adoção de novas tecnologias.

A meta é ousada: atingir 100% da frota de veículos com matriz energética mais limpa até 2040. O projeto deve ainda ajudar a Ambipar a aumentar a participação dos serviços logísticos no alcance dos ODS 12 (Produção e Consumo Responsáveis) e ODS 13 (Ação Climática), contribuindo com a ambição da companhia em reduzir em 50% suas emissões até 2030.

“Com a ajuda de nossos parceiros, vamos agir de forma consciente e eficiente, e impulsionar uma grande transformação no setor logístico, além de gerar impacto positivo para o meio ambiente”, afirma Hélio José Branco Matias, diretor na Ambipar. “Queremos ampliar cada vez mais nossa agenda ESG e o Corredor Sustentável chega para fortalecer esse propósito.”

A parceria com a Dow e Scania

A Ambipar estima uma redução de 20% nas emissões de dióxido de carbono no primeiro ano de circulação dos novos caminhões do projeto Corredor Sustentável.

Ronaldo Gewehr, diretor de Logística para a América Latina da Dow, explica que os caminhões serão utilizados nas rotas de transporte entre unidades da Dow, mas a expectativa é expandir o uso deles na entrega para clientes.”

“A Dow possui metas de sustentabilidade que estão diretamente atreladas à redução das nossas emissões de carbono. A parceria com a Ambipar é importante porque impacta diretamente as operações logísticas da empresa, que representam uma parte desafiadora do nosso plano de descarbonização.”, destaca Lorena Bruni, diretora de Compras para América Latina da Dow.

Silvio Munhoz, diretor-geral das Operações Comerciais da Scania Brasil, destaca desde que a empresa assumiu o compromisso de liderar a transformação para um sistema de transporte mais sustentável, em 2016, tem buscado parceiros que estejam na mesma jornada.

“A Ambipar orgulhosamente é um deles, e faz parte de um seleto grupo que grava seu nome na história do transporte de cargas pelo propósito singular de tornar o planeta menos poluído e dependente do diesel”, diz Munhoz. “A solução a gás da Scania é uma realidade viável no Brasil. Continuamos com metas ousadas e já vendemos mais de 600 unidades. O interesse cresce a cada dia.”