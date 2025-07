Como a Austrália está socorrendo habitantes de ilha prestes a sumir na Polinésia

Tuvalu, na Polinésia, vive uma situação tão catastrófica quanto insólita. Mais de 3 mil habitantes se candidatando para deixar a ilha, o que equivale a quase um terço da população do país, em busca de outro lugar para viver. Situado a apenas 4,5 metros acima do nível do mar, o país corre o risco de deixar de existir em um futuro próximo.

A migração forçada do país insular é vista como um sinal das mudanças climáticas no planeta. A Austrália, maior nação da Oceania, está acolhendo o povo de Tuvalu. Por meio do Tratado da União Falepili, assinado em 2023, durante reunião de líderes no Fórum de Ilhas do Pacífico, o país criou uma via de migração que está sendo conhecida como o primeiro "visto climático".

Por meio de uma cooperação bilateral, a Austrália concederá benefícios de residência permanente aos tuvaluanos, sem exigir que eles comprovem que já foram deslocados.

Os riscos das mudanças climáticas

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), as mudanças climáticas são preocupantes por agirem como um multiplicador de ameaças, gerando conflitos e aumentando a pobreza no mundo.

Em Camarões, por exemplo, a escassez dos recursos hídricos provocou confrontos mortais entre pastores e pescadores em 2021, forçando milhares de pessoas a fugir.

A Austrália se comprometeu a reconhecer a soberania de Tuvalu mesmo que fisicamente o território seja coberto pelo mar, preservando, assim, a nacionalidade de seus cidadãos.

Entre 2008 e 2018, mais de 80% dos novos deslocamentos causados por desastres em todo o mundo ocorreram na Ásia, especialmente na região do Pacífico. Tuvalu, situada em frágeis bancos de areia, está bem no centro dessa ameaça.