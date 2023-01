Coca-Cola reforça compromissos ESG em nova campanha

Para reforçar compromissos ESG, a fabricante de bebidas Coca-Cola apresenta uma campanha pautada em três eixos de atuação: empoderamento econômico, cuidado e preservação da água e fortalecimento de uma cultura de economia circular para alcançar a visão Mundo Sem Resíduos. A novidade, chamada de Somos Muitos, é voltada para a América Latina.

"Somos Muitos nasce porque, nesta jornada, percebemos que não estamos sozinhos. Estamos convencidos que juntos fazemos a diferença — e que podemos fazer o hoje ser melhor do que ontem", afirma Ángela Zuluaga, VP de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola América Latina.

Criados pela Ogilvy, os filmes destacam as ações, os projetos e as iniciativas de sustentabilidade, e buscam conscientizar sobre os desafios socioambientais que a América Latina enfrenta, além de empoderar as pessoas para fazer parte do processo.

Durante os vídeos, jovens diversos retratam atitudes positivas relacionados aos principais pilares — seja em prol da circularidade das embalagens, com descarte correto, seja ajudando as comunidades onde estão e reforçando o compromisso relacionados à utilização da água usada em seus produtos.

Frases como “Se somos muitos, algo começa a mudar”, “Lembre-se que somos muitos”, “Ajudar os negócios de nossas comunidades a alcançar suas metas”, “Vamos fazer que hoje tenha um melhor sabor que ontem” são destacadas.

"Esta campanha corporativa focada nas ações de ESG da companhia é uma oportunidade para divulgarmos o que estamos construindo nesses pilares e para usarmos o poder de convocatória de nossas marcas para gerar uma mudança de atitude nas pessoas. Para cumprir nossos objetivos, precisamos que todas as peças desse quebra-cabeça estejam comprometidas com a mudança, e acreditamos que nossos consumidores são aliados nesta jornada que queremos e estamos construindo", diz Daniela Valverde, gerente sênior de Comunicação para Cone Sul na Coca-Cola América Latina.c

Compromissos ESG

A Coca-Cola América Latina estabeleceu metas em linha com os objetivos globais. Até 2030, a companhia se compromete a recolher e reciclar o equivalente a 100% das embalagens que coloca no mercado por meio de seus produtos.

Para o mesmo ano, busca dar continuidade aos esforços para tornar as operações mais eficientes, com o objetivo de devolver à natureza 100% da água que utiliza em seus processos produtivos. A empresa também estabeleceu o objetivo de promover o bem-estar e apoiar o desenvolvimento das comunidades em que atua, bem como continuar a promover oportunidades socioeconômicas com programas de apoio a jovens, mulheres e pequenas empresas por meio da The Coca-Cola Foundation.

Os objetivos são materializados por meio de projetos como o “Coca-Cola dá um gás no seu negócio”, que capacita empreendedores do pequeno varejo alimentício com o objetivo de desenvolver seus negócios em um momento de retomada da economia pós-pandemia; o Água+Acesso, principal programa de acesso à água no país que já beneficiou mais de 155 mil pessoas em 390 comunidades de oito estados brasileiros desde 2007.

Outro projeto é o Reciclar pelo Brasil, criado pela Coca-Cola Brasil juntamente com outras empresas da indústria de alimentos e bebidas e que em 2022 atingiu o marco de 550 mil toneladas de material reciclado, gerando mais de R$ 344 milhões convertidos em renda para os catadores nos últimos cinco anos.

Há também o Coletivo Jovem, programa do Instituto Coca-Cola Brasil que promove geração de renda e desenvolvimento profissional para pessoas em vulnerabilidade social. Desde 2009, já impactou mais de 350 mil jovens em 72 comunidades brasileiras, dos quais 99 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

“Sabemos que não há uma solução única para os desafios que as comunidades enfrentam em termos de água, reciclagem e capacitação econômica. Na Coca-Cola, estamos comprometidos em buscar por soluções junto a parceiros — o que nos levou a criar e manter alianças com parceiros-chave, com os quais desenvolvemos projetos que têm um impacto significativo nas comunidades da região", diz Angela.