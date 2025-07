'Brasil está no centro da luta contra crise climática', diz Al Gore, que formará lideranças no Rio

Em agosto, a ONG Climate Reality Project (“Projeto Realidade Climática”), fundada por Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, organizará um evento, gratuito, para formação de "novas lideranças climáticas" no Rio de Janeiro.

A ação faz parte do trabalho de preparação para a COP30, que acontece em novembro, em Belém (PA).

Serão três dias de apresentações, oficinas e encontros com especialistas do tema. O foco do treinamento é a construção de soluções locais para populações vulneráveis diante dos impactos climáticos. Entre as medidas para a chamada resiliência climáticas, haverá discussões de estratégias de financiamento para as ações.

Os participantes vão receber aulas sobre novidades científicas sobre a crise climática e de habilidades em comunicação e mobilização para promoção de transição energética justa, que enfrente desafios ambientais e sociais ao mesmo tempo.

O ambientalista e ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, será um dos palestrantes. Outros especialistas presentes serão Phyllis Cuttino, presidente e CEO do Climate Reality Project; Guilherme Syrkis, diretor-executivo do Centro Brasil no Clima; Kimberly dos Santos Silva, diretora regional para a Amazônia no Palmares Lab; e Tasso Azevedo, fundador e coordenador geral do MapBiomas.

"O Brasil está no centro da luta global contra a crise climática. As ameaças não são abstratas aqui, ondas de calor devastadoras, secas, incêndios e enchentes catastróficas colocam vidas e meios de subsistência em risco crescente", afirmou Al Gore, sobre o treinamento.

"Mas o Brasil também pode, mais uma vez, estar na vanguarda das soluções. Afinal, foi o país que sediou a Eco-92, no Rio, que lançou o movimento global para enfrentar a crise climática. É por isso que o treinamento do Climate Reality no Rio pretende não apenas informar, mas inspirar e empoderar lideranças de todo o país a liderarem ações urgentes em suas comunidades e no cenário internacional".

As inscrições para o treinamento no Rio já estão abertas e podem ser feitas no site da organização: https://www.climaterealityproject.org.br/. O evento será realizado em português do Brasil e inglês, com tradução simultânea disponível em parte das sessões.