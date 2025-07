Com aposta em primeira esponja para air fryer no mundo, Limppano projeta R$ 500 milhões em 2025

A carioca Limppano, uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza do Brasil, deve investir 50 milhões de reais neste ano num novo centro de distribuição em São Paulo para alavancar suas vendas em 30% no estado.

Além disso, a empresa acaba de lançar a primeira esponja do mundo com uma textura adequada para a limpeza a air fryer sem o risco de arranhar o aparelho que virou tábua de salvação para muitas famílias mundo afora.

O apelo único da esponja da Limppano já colocou o produto na lista dos carros-chefe da empresa.

Com 63 anos de história e foco em inovação, a Limppano projeta crescer 23% em 2025, alcançando mais de 500 milhões de reais em faturamento.

A trajetória da Limppano começou em 1962 pelas mãos da família de imigrantes alemães Buchheim.

O avô de Alex Buchheim, atual CEO da empresa, era um "tremendo vendedor" e iniciou as atividades da Limppano como representante comercial de marcas de artigos domésticos de Santa Catarina — muitas delas também de imigrantes alemães.

Ao longo dos anos, o foco mudou, e a empresa passou a investir na fabricação própria. Em 1970, a companhia abriu uma fábrica às margens da rodovia Presidente Dutra.

Hoje, a Limppano fabrica 95% de seus produtos em duas fábricas no Rio de Janeiro, nos bairros de Pavuna e Queimados, numa estrutura quase toda verticalizada.

"Nosso grande desafio como empresa familiar é superar as estatísticas. Apenas 15% das empresas sobrevivem até a terceira geração, e a nossa história é marcada por uma busca constante por inovação e adaptação ao mercado", diz Buchheim.

Alex Buchheim, da Limppano: "Somos rápidos para identificar as mudanças no comportamento do consumidor" (Fabricio Sousa/Divulgação)

Aquisição da marca ODD

Nos últimos anos, a Limppano passou por uma transformação significativa. A virada ocorreu após a aquisição da marca ODD, que pertencia à Procter & Gamble, no final de 2018.

Com a aquisição, a Limppano passou a produzir uma porção de produtos de limpeza como detergentes líquidos, sabão em pó e líquido, desengordurantes, limpa-vidros, tira-limo, e esponjas sintéticas.

A compra da marca exigiu que a Limppano construísse sua linha de produtos químicos do zero. O movimento triplicou o tamanho da empresa na época.

"A aquisição da ODD foi um marco na nossa história. Precisávamos criar uma estrutura interna robusta para dar conta da demanda crescente e ao mesmo tempo inovar no mercado de produtos de limpeza", afirma Buchheim.

Mais recentemente, a expansão da Limppano tem vindo de criações domésticas. Eis alguns exemplos. Um deles é a primeira esponja do mundo desenvolvida para a limpeza de air fryer, um eletrodoméstico que se tornou extremamente popular no Brasil.

Outro é o detergente bioativo com enzima para quebrar carboidratos, um produto criado para atender ao consumo brasileiro de alimentos ricos em carboidratos, como arroz e batata.

"Somos rápidos para identificar as mudanças no comportamento do consumidor. O Brasil é um país de grande diversidade e, para estar à frente, precisamos entender o que faz sentido para o nosso público”, diz Buchheim.

“A esponja para air fryer, por exemplo, é um produto que combina funcionalidade com a necessidade do consumidor, e a demanda foi imediata."

A Limppano também é pioneira no uso de enzimas biológicas para detergentes. Com o aumento do consumo de carboidratos, a empresa criou um produto que facilita a limpeza de panelas com resíduos difíceis, algo que outros detergentes não conseguiam fazer.

Detergente da ODD, da Limppano: enzimas para limpar alimentos com carboidratos difíceis de serem retirados de louças (Divulgação/Divulgação)

Investimento em novo CD

Além da inovação de produtos, a Limppano está investindo fortemente em sua infraestrutura. Em 2025, a empresa está ampliando suas operações com um novo centro de distribuição em Guarulhos, São Paulo, para atender melhor à maior praça de consumo do Brasil.

Esse investimento, superior a 50 milhões de reais, visa um crescimento de 30% nas vendas no estado de São Paulo até o final de 2025.

A logística é um dos maiores desafios da empresa. Para superar essas barreiras, a Limppano utiliza uma combinação de soluções, como transportadoras, carreteiros autônomos e cabotagem para atender lugares mais distantes, como Manaus e Belém.

No total, a empresa tem 70 mil pontos de venda pelo Brasil, atendendo uma ampla gama de canais, desde grandes varejistas a atacarejos, um canal essencial para alcançar todas as classes sociais.

Como toda empresa que busca se adaptar ao mercado, a Limppano também enfrentou desafios. Um dos exemplos de erro estratégico ocorreu há 15 anos, quando a empresa tentou lançar vassouras industrializadas.

"Lançamos um produto de alta qualidade, mas não conseguimos entender que o mercado não tinha espaço para mais uma grande indústria. Aprendemos com esse erro e entendemos a importância de adaptar a oferta às reais necessidades do consumidor", relembra Buchheim.

Para o futuro, a empresa projeta continuar sua expansão, com novos centros de distribuição e mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além de buscar atender a um público cada vez mais exigente.

"Somos uma empresa de família, com mais de 60 anos de história, mas nosso olhar está voltado para o futuro, para as necessidades do consumidor brasileiro, para os novos hábitos que surgem e para a inovação que pode nos colocar ainda mais à frente", diz Buchheim.