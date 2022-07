BK Brasil arrecadou R$ 4 milhões com doações de clientes, diz CEO

A empresa de alimentação BK Brasil alcançou a marca de 4 milhões de reais arrecadados dos clientes por meio de centavos doados ao final das compras nos restaurantes Burger King e Popeyes. A ação, com início em 2018, apoia 15 ONGs voltadas à educação e ao combate à fome no Brasil.

"Entendíamos que geravamos emprego e riqueza, mas era preciso fazer mais. Os funcionários, a sociedade e os acionistas estão atentos ao valor social que as empresas têm e, na BK Brasil, vimos a oportunidade de assumir esse compromisso de melhorar a educação e o combate à fome no país por meio de ONGs junto ao Movimento Arredondar", diz Iuri Miranda, CEO do BK Brasil em entrevista à EXAME.

De acordo com o executivo, o BK Brasil é a companhia que mais arrecadou no Movimento Arredondar. Isto foi possível por meio de treinamento dos funcionários para sugerir ao cliente que deixasse alguns centavos de troco para a causa após a compra.

"As pessoas gostam de participar de algo bom. É fácil engajar os funcionários porque mostramos os resultados e eles entendem o valor da ação. Eu mesmo já visitei algumas ONGs do Movimento e pude ver a importância de perto. Já os clientes também não se incomodam de ser abordados, pois é uma transação simples e transparente", afirma Miranda.

Nem mesmo a pandemia da covid-19 diminui o ritmo das doações, visto que seguiram em transações digitais. "Como fechamento das lojas percebemos o deslocamento das transações do ambiente físico para o online. Antes da pandemia 5% das transações eram digitais, hoje quase 40% são assim. Isso é algo que a pandemia acabou acelerando num processo que já vinha sido iniciado". O modelo de doação já mobilizou mais de 24 milhões de arredondamentos.

ESG no BK Brasil

A BK Brasil assumiu em outubro de 2021 os 16 compromissos ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança), com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A partir disto, já há resultados como a remoção de 87% dos ingredientes de origem artificial do cardápio. Há também iniciativas de redução de resíduos, aumento da diversidade e inclusão dos funcionários e mais.

"Hoje meu papel como presidente é entender como o ESG está em todas as práticas de negócios e com acompanhamento detalhado nas reuniões de resultados. Além disso, não é um compromisso apenas meu, mas de todos nós que fazemos parte do BK Brasil, pois o resultado só existe se as pessoas estão envolvidas nos processos, diz Miranda.

Consumidor vê ações de doação como positivas

De acordo com o estudo Varejo Com Causa, desenvolvido pelo Movimento Arredondar com o Grupo MOL e a Consultoria Cause, 49% dos doadores no varejo utilizam a modalidade de doação no troco. Além disso, 89% dos doadores em geral dizem que voltariam a comprar em uma loja se soubessem que ela possibilita a realização de doações.

''As pessoas se sentem bem em doar. Só precisa ser prático e confiável. E com a integração tecnológica que a gente faz com o Arredondar, conseguimos isso: é só uma tecla para o colaborador, centavos para quem doa. E o site da parceria mostra as ONGs apoiadas, quanto foi arrecadado. Esperamos ser uma ponte para inspirar mais pessoas a doar e conhecer o trabalho das ONGs que estão transformando a educação'', diz Miranda.

Para Beatriz Bouskela, diretora executiva do Movimento Arredondar, o estudo Varejo Com Causa trouxe informações importantes que mostram o perfil de quem está doando e demonstrou que as pessoas são simpáticas a esse tipo de ação, o que ajuda a aperfeiçoar parcerias como a realizada com a BK Brasil.

“Nós vimos que 67% dos entrevistados gostam de saber ou não se incomodam com a pergunta para doar ao final da compra. E 77% têm uma imagem mais positiva da marca e alta disposição para voltar a comprar nessa loja que promove ações sociais'', diz Bouskela.

As doações arrecadadas pela parceria com o Burger King são direcionadas para 15 ONGs que atuam na educação em diferentes frentes: desde atividades de contraturno escolar, formação profissional e apoio à entrada no mercado de trabalho; até inclusão e promoção social por meio da arte, esporte e cultura; e formação de políticas educacionais. Já a parceria com o Popeyes gera recursos para 2 ONGs que atuam no combate à fome, desnutrição e desperdício de alimentos.

ONGs apoiadas por BK + Arredondar:

1) Acompar - RS

2) AFESU - SP

3) CENPEC - Nacional

4) CPCD - MG, MA, SP

5) Escola de Gente - Nacional

6) Instituto Constelação - PE

7) Instituto Criar - SP

8) Instituto Ponte - ES

9) ITS Brasil - SP

10) Movimento Terra Livre - GO

11) Oca Escola Cultural - SP

12) Projeto Uerê - RJ

13) Todos pela Educação - Nacional

ONGs apoiadas por Popeyes+Arredondar

14) Banco de Alimentos - SP

15) Gastromotiva - RJ, SP, SC

