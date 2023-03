As lições da Eureciclo para a reciclagem de vidro no Amazonas

Em meio a pandemia da covid-19, no primeiro semestre de 2021, a empresa de soluções para logística reversa Eureciclo, percebeu a necessidade de desenvolver a reciclagem do vidro no estado do Amazonas, começando pela capital Manaus. Poucos meses antes, entidades locais assinaram um termo de compromisso com uma série de obrigações para garantir a destinação adequada de embalagens recicláveis produzidas por empresas atuantes no estado.

"A pressão aumentou o interesse das empresas na destinação dos materiais e, no caso do vidro, nada era feito até então", diz Marcella Bueno, diretora de operações da Eureciclo. A partir dali, o desafio foi não só oferecer o destino adequado, mas também desenvolver a cadeia, uma vez que a opção existente até então era de mandar o vidro para o aterro local ou enviá-lo para o sudeste, o que geraria um custo extra. Para isto, a Eureciclo trabalhou em etapas:

Visualização e ativação da cadeia formal de reciclagem do vidro

A primeira parte do processo foi entender a geração do resíduo pós-consumo e a destinação até aquele momento. "Percebemos que o vidro era coletado pela prefeitura de Manaus, ia para a cooperativa e depois da separação o material ficava parado até a prefeitura recolhe-lo de volta e mandá-lo para o aterro", diz Caio Trogiani, gerente de operações e projetos da Eureciclo.

Para mudar o cenário, alguns parceiros participaram de etapas de teste. "Ali tivemos acertos, mas também erros, como mandar o vidro não triturado para o sudeste. Além do alto custo de logística, a carga não era otimizada", afirma Caio. Ao todo, foram seis meses de testes.

Utilização da rede de parceiros e criação de hubs logísticos

Já em 2022, a Eureciclo encontrou uma solução com um parceiro local: um hub que concentra o vidro coletado e os entrega aos operadores, garantindo o escoamento e processamento do material. Com enfoque nas centrais de triagem, o vidro é triturado e utilizado, por exemplo, na indústria da construção do Amazonas. "Segundo o parceiro, a operação da empresa só continuou por conta do investimento da Eureciclo", afirma Marcella.

Assim, a empresa saltou de 250 toneladas de vidro coletadas em janeiro para cerca de 1.000 toneladas ao mês a partir de junho do ano passado. Os créditos gerados com a operação, e pagos pelos clientes da Eureciclo, adicionam cerca de 5 a 10 mil reais ao mês para as cinco cooperativas parceiras. "Manaus não tinha nenhuma reciclagem do vidro e agora tem de 1.000 toneladas ao mês, gerando receita para as pessoas da cidade e diminuindo o impacto ambiental. Esta é uma prova de como as empresas podem gerar incentivos financeiros para a reciclagem no Brasil", afirma Caio.

Ao todo, foram mais de 1 milhão investidos em um ano, por meio dos créditos, remunerando os parceiros e criando tecnologias. "Com isto, de acordo com nosso cálculo, aumentamos ao menos 1% as taxas de reciclagem no Amazonas. Isto é um aumento considerável, visto que a taxa do estado era de 1,62% em 2021", diz Marcella.