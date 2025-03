Por que a indústria automotiva tem apostado cada vez mais nos híbridos?

Antes vistos com desconfiança pelos consumidores brasileiros, os carros híbridos se tornaram uma realidade nos últimos anos. Por utilizarem um motor elétrico e outro à combustão, esses veículos poluem menos e promovem uma maior economia de combustível. Diferentemente dos automóveis eletrificados, eles possuem a vantagem de não depender de recarga na bateria, o que dá mais comodidade aos motoristas.

Nos últimos meses, a indústria automotiva tem direcionado seus esforços para o aprimoramento desse tipo de tecnologia. A Stellantis prevê investimentos na casa de R$ 32 bilhões para o Brasil até 2030, além da criação de 1,5 mil novas vagas diretas.

Em âmbito governamental, o governo tem se articulado para garantir incentivos fiscais às empresas que se propõem a aplicar recursos em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. O programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover) tem estimulado a produção de novas tecnologias em mobilidade e logística, ao mesmo tempo em que amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva.

No começo do mês, o chairman da Stellantis, John Elkann, anunciou a contratação de 400 novos engenheiros para atuar diretamente no desenvolvimento de soluções com foco também na tecnologia de híbridos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento, realizado em Betim. Na comitiva presidencial estavam os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é responsável pela pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A multinacional também anunciou um projeto de educação em que serão beneficiados 165 mil estudantes, com atendimento em 200 escolas.

Toyota prevê investimentos de R$ 11 bi

Entre 2019 e 2025, a Toyota vendeu quase 92 mil veículos híbridos. O número passa dos 100 mil se forem acrescidos os carros com outras motorizações eletrificadas. A montadora japonesa também está construindo uma nova unidade em Sorocaba, que deve estar pronta ano que vem, com um investimento total de R$ 11 bilhões até 2030.

Durante o SXSW, maior evento de inovação do mundo, a empresa expôs ações com foco em mobilidade sustentável, descarbonização, impacto social e como a tecnologia dos veículos híbridos flex combina eletrificação veicular com biocombustíveis.

“Queremos impulsionar a mobilidade social. Investimos em projetos que transformam vidas, promovem a educação e criam oportunidades para um futuro mais justo e sustentável”, declarou o gerente de Comunicação Institucional da Toyota, Otacílio Nascimento.