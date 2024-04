Na Colômbia, Lula reforça compromisso com integração regional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou, na última semana, uma viagem de dois dias à Colômbia. No país vizinho, o líder brasileiro voltou a defender uma política de integração da América Latina e o fortalecimento do comércio entre os países da região.

Na agenda de Lula, um encontro de empresários para expandir os negócios entre as duas nações e também acordos nas áreas de agricultura, direitos humanos e turismo. Entre os compromissos firmados, está um protocolo de intenções entre a brasileira GOL Linhas Aéreas e a colombiana Avianca, anunciando uma nova rota internacional entre Bogotá e Brasília. Inicialmente, serão três voos semanais de ida e volta, a partir de 27 de outubro de 2024. É esperado que a rota conecte mais de 20 cidades brasileiras e mais de 30 destinos a partir de Bogotá.

Segundo a cientista política Ariane Roder, do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Coppead) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Coppead/UFRJ e especialista em Relações Internacionais, diferentemente do que aconteceu nos mandatos anteriores de Lula, o mundo vive um enfraquecimento das instituições multilaterais.

De acordo com Ariane Roder, o mundo vive um processo conhecido como desglobalização, com o avanço de pautas nacionalistas, protecionistas e anti-integração. Em entrevista concedida a jornalistas em Bogotá, Lula apontou que o fluxo comercial do Brasil com as nações do continente é de US$ 42 bilhões, e poderia ser maior.

“A Colômbia desempenha um papel importante como comprador de produtos brasileiros de alto valor agregado, como carros e equipamentos. Essa relação econômica bilateral destaca a relevância do Brasil na região e ressalta a necessidade de uma abordagem diplomática eficaz para lidar com os desafios políticos e econômicos em curso”, afirmou.

Ano passado, o presidente colombiano Gustavo Petro foi um dos participantes da Cúpula da Amazônia, e defendeu que o processo de transição energética seja acelerado em todo o planeta, visando a descarbonização. No encontro da última semana, o líder colombiano também abordou a necessidade de os países manterem parcerias em áreas estratégicas.

É esperado que a pauta ambiental seja aprofundada nos debates da COP30, prevista para Belém (PA), no ano que vem. O encontro reunirá líderes mundiais na capital paraense para discutir temas voltados para a sustentabilidade e a expansão de rotas tecnológicas de baixo carbono.