David Letterman entrevista Obama em novo talk show da Netflix

Los Angeles - O veterano apresentador de talk show norte-americano David Letterman voltará à TV no dia 12 de janeiro com um novo programa do Netflix no qual seu primeiro convidado será o ex-presidente norte-americano Barack Obama, anunciou o canal de internet nesta sexta-feira.

Chamada "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" ("Meu próximo convidado dispensa apresentações", numa tradução livre), a série de seis episódios também terá entrevistas com o ator George Clooney, o rapper Jay-Z, o polêmico radialista Howard Stern, a comediante Tina Fey e a ativista de educação e Prêmio Nobel da Paz paquistanesa Malala Yousafzai, disse o Netflix.

A entrevista de Letterman com Obama marcará a primeira aparição do ex-presidente na TV desde que deixou o cargo, em janeiro de 2017. Letterman, de 70 anos, deixou o comando do "The Late Show" em maio de 2015 dizendo que queria passar mais tempo com a família depois de mais de 30 anos apresentando um programa de fim de noite.

Sua volta à TV no Netflix foi anunciada em agosto de 2017, quando o apresentador de língua afiada disse que o papa Francisco e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estariam no topo da lista de convidados que gostaria de ter na atração. O Netflix informou que a nova série consistirá de episódios de 60 minutos girando em torno de "uma figura extraordinária que Dave acha fascinante" e que as entrevistas acontecerão dentro e fora do estúdio. (Por Jill Serjeant)