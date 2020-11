Venda de imóveis da União deve gerar arrecadação bilionária

Nas últimas semanas, o secretário de desestatização do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord, tem percorrido o país imbuído de uma missão especial. Mac Cord está visitando dezenas de terrenos e imóveis da União que podem ser vendidos. De acordo com cálculos do Ministério da Economia, a União possui um ativo gigantesco de 750 mil mil terrenos, casas, apartamentos e até fazendas de gado distribuídos por todo o país.

“Esses ativos integram o programa de desestatização do governo”, diz Diogo Mac Cord, secretário especial de desestatização. A regularização e venda de apenas três imóveis da União no Distrito Federal (um deles com 420 hectares) deve gerar pelo menos 1,5 bilhão de reais aos cofres públicos nos próximos dois anos e 10 bilhões de reais até 2025.

Na maior parte do Brasil, o programa de desestatização dos imóveis deve demandar um esforço adicional. Há desde de escrituras de 200 anos atrás, do tempo do Império, a escrituras com incorreções, relativas, por exemplo, ao valor do imóvel, metragem e outras características.

Para solucionar esse gargalo, a secretaria de desestatização acabou de fazer uma parceria com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal para ter acesso a um sistema de georeferenciamento, com imagens de satélite, que fornece mapas atualizados de todo o país, em alta resolução.

“Se alguém construiu alguma coisa em um terreno na União, sem autorização, vai aparecer em tempo real no sistema, e a Polícia Federal poderá entrar em ação”, diz Mac Cord.

Outra novidade é o programa de regularização fundiária. No Distrito Federal, estão sendo conduzidos três projetos piloto. Na área conhecida como Fazenda Sálvia, um terreno de mais de 10 mil hectares ocupado por 12 mil famílias, o processo de regularização está sendo conduzido em conjunto com a associação de moradores. Os moradores de baixa renda não pagarão nada pelos custos do programa, enquanto os demais deverão arcar com parte dos custos.

A região de Vicente Pires, no Distrito Federal, também entrou nos planos do governo. Na última semana, foi assinado um programa junto à administração do Distrito Federal para a regularização de imóveis no local. A operação deve render para o governo 1 bilhão de reais nos próximos dois anos.

Em Brasília, um terreno de 420 hectares que abriga um terminal ferroviário inativo forma o terceiro eixo do programa piloto. A ideia é desenvolver um plano diretor, dada as dimensões do terreno, e vender os lotes. “Será possível arrecadar 10 bilhões de reais nos próximos anos”, afirma Mac Cord.

A regularização de terrenos e construções em favelas é outro objetivo da pasta. A regulamentção fundiária vai permitir que os moradores possam comercializar os imóveis legalmente. Hoje, milícias e o crime organizado costumam controlar a venda de imóveis nas comunidades, por meio de contratos de gaveta, a preços menores do que os praticados pelo mercado. “Esses projetos vão gerar recursos para o governo e levar mais dignidade para a vida das pessoas”, diz Mac Cord.