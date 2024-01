Vários bancos estrangeiros se mostram otimistas em relação à economia chinesa

Especialistas de várias instituições financeiras estrangeiras afirmaram que a economia da China atingiu com sucesso os principais objetivos esperados no ano passado e acreditam que, com o reforço e a eficácia das políticas, a economia da China deverá continuar a consolidar a dinâmica de recuperação e melhoria.

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, o Produto Interno Bruto (PIB) da China ultrapassou os RMB 126 trilhões em 2023, com um crescimento anual de 5,2%. A taxa de crescimento econômico da China está entre as mais elevadas entre as principais economias do mundo, e a China continua a ser o maior motor do crescimento econômico mundial.

“Os dados econômicos em geral da China relativos à maioria dos meses desde agosto do ano passado foram melhores do que o previsto”, disse Zhu Haibin, economista-chefe do JPMorgan Chase China. “Desde a redução das taxas de juro pelo banco central chinês em agosto do ano passado, passando pela redução das taxas em setembro, até ao anúncio da emissão de mais de RMB 1 trilhão de títulos nacionais em outubro do ano passado, verificamos que as políticas se tornaram mais agressivas e orientadas para a estabilização do crescimento da economia da China”.

Wang Tao, chefe do departamento de investigação econômica e economista-chefe para a China da UBS Asia, afirmou que, no quarto trimestre do ano passado, as taxas de crescimento do total das vendas a varejo de bens de consumo, das exportações, do investimento em infraestrutura, na indústria de transformação e da produção industrial aumentaram, e a taxa de crescimento do PIB excedeu ligeiramente as expectativas.

Lu Ting, economista-chefe da Nomura China, referiu que o valor acrescentado da indústria regulamentada da China cresceu 6,8% em dezembro do ano passado e 0,52% em termos anuais, o que foi melhor do que o esperado. Em particular, a produção de celulares e de automóveis aumentou 29,6% e 24,5% em termos anuais, apoiando fortemente uma recuperação constante dos valores da produção industrial.

Do lado das exportações, num contexto de desaceleração do comércio e do investimento a nível mundial, as exportações da China em valores da moeda RMB em 2023 registaram um crescimento modesto, especialmente as “Três Novas Tecnologias”, como os veículos elétricos para transporte de pessoas, as baterias de íon de lítio e as baterias para painéis solares, que tiveram um bom desempenho. “A competitividade do setor manufatureiro da China no mercado global continua a crescer, e as exportações combinadas dos produtos ‘Três Novas Tecnologias’ ultrapassaram a marca de um trilhão de RMB pela primeira vez em 2023, proporcionando um novo impulso para o crescimento econômico”, Xiong Yi, economista-chefe para a China do Deutsche Bank, afirmou.

Em relação a 2024, várias instituições financeiras estrangeiras afirmaram que as condições favoráveis que apoiam o desenvolvimento de alta qualidade da economia chinesa estão a acumular-se e que a recuperação econômica continuará a ser consolidada.

O consumo continuará a ser o principal motor do crescimento econômico da China em 2024, afirmou Zhu Haibin. Prevê-se que a taxa de poupança das famílias continue a cair para níveis pré-pandêmicos, o que contribuirá com 1 ponto percentual para o crescimento real do consumo.

De acordo com Jia Liu, Diretor de Estratégia de Investimento para a Ásia do Deutsche Bank Private Banking, o emprego recuperou até certo ponto em alguns dos principais sectores da China, em particular os relacionados com a alta tecnologia, pelo que se espera que continue a impulsionar uma recuperação da confiança dos consumidores em 2024.

Ding Shuang, economista-chefe para a China e o Norte da Ásia do Standard Chartered Bank, afirmou que o investimento na indústria transformadora e na infraestrutura da China deverá manter-se relativamente estável em 2024, sob o efeito combinado do crescimento dos lucros industriais e de um forte apoio fiscal.

O economista-chefe do HSBC Global Research China, Liu Jing, afirmou que o diferencial de taxas de juro entre os Estados Unidos e a China deverá diminuir em 2024, o que proporcionará mais espaço para a política monetária da China.

