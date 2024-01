Volume de investimento em novas energias completadas cresce mais de 34% em 2023

Segundo a Administração Nacional de Energia da China, em 2023, o investimento no setor da energia manteve um crescimento acelerado, tendo o investimento em novas energias completado um aumento de mais de 34% em termos anuais. A capacidade instalada é de cerca de 22,6 milhões de quilowatts/48,7 milhões de quilowatts-hora. O mercado nacional de energia elétrica fez transações de uma potência de 5,7 trilhões de quilowatts-hora de energia elétrica, um aumento anual de 7,9%.

Em 2023, o setor de energia coordenou a promoção da segurança energética e da transformação verde de baixo carbono, desempenhou um papel forte e eficaz na captação de investimento em geração de energia, continuou a libertar o potencial de investimento em infraestrutura de carvão, eletricidade, petróleo e gás, e promoveu projetos de novas energias e novas indústrias para acelerar a formação de trabalho física.

De acordo com o monitoramento, o país possuía um investimentos concluídos no valor total de cerca de RMB 2,8 trilhões nos projetos de geração de energia chave em fase de construção e prestes a iniciar a construção. A taxa de crescimento anual foi de 1,6 pontos percentuais maior do que o mesmo período do ano de 2022.

No que se refere ao investimento em nova energia, a energia solar completou um investimento de mais de RMB 670 bilhões, Yunnan, Hebei, Xinjiang, essas três províncias (regiões) e centralizaram o investimento fotovoltaico com uma taxa de crescimento anual superior a 100%. O investimento em energia eólica foi mais de RMB 380 bilhões, Liaoning, Gansu, Xinjiang, 3 províncias (regiões autónomas), investimento em energia eólica em terra mostrando-se acelerarando, Guangdong, Shandong, essas duas províncias lançaram novos projetos de energia eólica offshore em grande escala.

Zhang Xing, porta-voz do Conselho Nacional de Energia, disse na conferência que, em 2023, o Conselho Nacional de Energia promoveu ativamente a construção de projetos-chave de energia em todo o país e, em geral, a taxa de crescimento do investimento nacional em energia manteve um nível elevado.

Fonte: gov.cn