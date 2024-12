Tebet espera que Congresso aprove pacote fiscal ainda em 2024

A Ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou hoje que a equipe econômica está trabalhando "nas vírgulas" do texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do pacote fiscal para "tranquilizar os agentes econômicos".

Com pedidos da cúpula das Forças Armadas para que as novas regras da Previdência dos militares sejam discutidas por mais tempo, a ministra reforçou que os pontos incluídos no pacote de corte de gastos foram conversados com diferentes setores:

"Tudo que está na PEC foi consensuado, dialogado. Ela demorou porque conversamos com os militares, com o Judiciário, o Legislativo. Se não tivéssemos feito ajustes finos, a PEC pararia no Congresso por pressão normal e natural dos lobbies legítimos dos poderes".

Tebet falou durante o lançamento de seu livro "O voo das Borboletas" nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. A 20 dias do início do recesso do Congresso Nacional, ela disse acreditar que os parlamentares terão não apenas tempo de aprovar o texto, mas também de aperfeiçoá-lo:

"Não apresentamos um texto perfeito e acabado. O texto foi colocado com aquilo que era possível dentro do governo e o Congresso vai ter liberdade para modificar e fazer os ajustes possíveis. Com o acordo de líderes nós pudemos pular etapas e entregar no final do ano o ajuste fiscal necessário para que o Brasil cresça com sustentabilidade, câmbio controlado e garantindo sustentabilidade da dívida pública".