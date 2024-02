Solução sobre imposto de compras de até US$ 50 será discutida pelos três poderes, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que existe uma “movimentação” no Congresso Nacional em relação à cobrança de impostos sobre remessas estrangeiras, enviadas por plataformas de comércio eletrônico.

De acordo com Haddad, o governo vai discutir, junto ao Legislativo e ao Judiciário, a melhor solução para esse problema:

"Tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo avaliada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E tem também uma movimentação no Congresso em relação a isso. Nós vamos discutir Executivo, Legislativo e Judiciário qual a melhor solução para isso. Mas o remessa conforme está funcionando bem, as remessas caíram muito. A questão do contrabando, que envolvia até remessa de drogas, acabou", disse o ministro.

A declaração foi feita nesta segunda-feira durante conversa com jornalistas, após evento privado com economistas da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.